logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Câmara: MP que cria Gás do Povo está na pauta no retorno aos trabalhos

Congresso Nacional inicia ano legislativo na próxima segunda-feira
Gésio Passos - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 28/01/2026 - 19:59
Brasília
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O Congresso Nacional inicia o ano legislativo na próxima segunda-feira (2). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), divulgou, nesta quarta-feira (28), pelas redes sociais, as pautas que serão levadas para votação na Casa já na próxima semana.

Está programada a votação da medida provisória (MP) que cria o Gás do Povo. O projeto, do governo federal, oferece a recarga do botijão de 13 kg para famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O programa busca atender 15 milhões de famílias.

Também estão na pauta uma MP que abre crédito extraordinário de R$ 83 milhões para o setor rural e o projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano.

Comissões

Ainda na próxima semana, devem ocorrer a instalação e a eleição para os presidentes das comissões permanentes. Segundo o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), o acordo entre os líderes foi de que as comissões serão comandadas pelos mesmos partidos do ano passado.

“Foi aprovada a proposta de manutenção dos mesmos partidos presidindo as comissões. Só mudam os nomes. Mas aquilo que cada partido teve até agora nas comissões, serão repetidas as indicações. Cada bancada vai ter a próxima semana para discutir isso, para compor tudo antes do carnaval. Essa é a prioridade das prioridades”, disse Guimarães.

Segundo presidente da Câmara, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o carnaval. Relator da PEC, o deputado Mendonça Filho (União-PE) se reunirá com o novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, na semana que vem para discutir o texto.

Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Hugo Mota afirmou que, assim que for enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados, a proposta será analisada e votada com celeridade.

Ouça na Radioagência Nacional:

 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 17/11/2025 - A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participa de cerimônia de envio do texto do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) ao Congresso Nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Fim da escala 6x1: governo pode enviar projeto para agilizar aprovação
Brasília (DF), 22/01/2026 - O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, durante entrevista coletiva sobre as oportunidades de comércio para o Brasil pós-ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Apex e Congresso articulam viagem na Europa por acordo Mercosul-UE
Brasília (DF), 22/01/2026 - Vice Presidente da República Geraldo Alckmin tendo ao lado o senador Nelsinho Trad-PSD/MS, fala com jornalistas. Foto: Cadu Gomes/VPR
Governo enviará proposta de acordo Mercosul-UE para o Congresso
Edição:
Roberta Lopes / Juliana Andrade
Câmara Hugo Motta Congresso Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Câmara: MP que cria Gás do Povo está na pauta no retorno aos trabalhos
qua, 28/01/2026 - 19:59
Tiradentes (MG), 28/01/2026 - Quarto Fórum de Tiradentes encerra debates com leitura da Carta de Tiradentes e aponta regulação do VOD como prioridade do setor na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Fontes/Universo Produções
Cultura Fórum de Tiradentes aponta regulação do VOD como prioridade do setor
qua, 28/01/2026 - 19:49
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa renova recorde e supera os 184 mil pontos
qua, 28/01/2026 - 19:30
Embraer 190
Economia Embraer fecha 2025 com a maior carteira de pedidos de sua história
qua, 28/01/2026 - 19:22
Copa do Brasil, troféu
Esportes Definidos os duelos e mandos de campo da Copa do Brasil até a 3ª fase
qua, 28/01/2026 - 19:18
Cidade do Panamá, 28/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, Palácio Presidencial. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Após investida de Trump, Lula defende neutralidade do Canal do Panamá
qua, 28/01/2026 - 19:17
Ver mais seta para baixo