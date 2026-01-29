logo ebc
CGU e PF investigam fraude envolvendo emendas Pix em cidade do Acre

Show em feira foi contratado com sobrepreço e pago antecipadamente
Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 29/01/2026 - 15:09
Brasília
Brasília (DF), 29/01/2026 – “Sena Madureira comemora 121 anos de história com investimentos e conquistas. Foto: Pedro Devani/Secom
© Pedro Devani/Secom

A Prefeitura de Sena Madureira, no Acre, foi alvo de uma operação da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal nesta quinta-feira (29) por suspeita de fraude em licitações e desvio de recursos públicos obtidos por emenda parlamentar.

A operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços localizados no Acre e no Distrito Federal.

Também foram autorizadas quebras de sigilos bancário e fiscal dos investigados por associação a organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

Sobrepreço em feira agropecuária

A CGU identificou irregularidades na contratação de artistas para uma feira agropecuária, a ExpoSena, realizada em setembro de 2024.

Na ocasião, foi firmado um contrato sem licitação no valor de R$ 1,3 milhão para o pagamento de três shows musicais. A investigação apontou que houve um sobrepreço de mais de R$ 900 mil.

As apurações apontaram evidências de fraudes na aplicação de verbas das emendas parlamentares na modalidade de transferência especial, conhecidas como “emendas Pix”.

Entre as fraudes, há indícios que a empresa contratada atuou como mera intermediária, sem deter a representação oficial dos artistas, o que é proibido em lei.

A prefeitura pagou os valores integralmente cerca de dois meses antes da data prevista para os shows, prática que também é proibida. Pela lei, o repasse deve ser feito apenas após a prestação do serviço.

O reportagem da Rádio Nacional, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), tentou contato com a CGU, para obter mais detalhes, e com a prefeitura de Sena Madureira. Até o momento, houve resposta.

Edição:
Vinicius Lisboa
emendas parlamentares Emendas PIX Acre Controladoria-Geral da União Polícia Federal Sena Madureira
