logo ebc
logo Agência Brasil
Política

“Divididos, somos frágeis”, diz Lula ao defender integração na AL

Presidente citou ativos que podem tornar região mundialmente relevante
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 13:49
Brasília
28.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão inaugural do Fórum Econômico Internacional da América Latina. Centro de Convenções do Panamá. Cidade do Panamá - Panamá Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a América Latina e o Caribe só resolverão seus problemas caso os enfrentem de forma conjunta. Nesta quarta-feira (28), durante a abertura do Fórum Econômico Internacional – América Latina e Caribe 2026, no Panamá, Lula destacou os ativos políticos e econômicos que podem, via integração regional, favorecer todos os países, tornando-os mais relevantes no cenário mundial.

“Seguir divididos nos torna todos mais frágeis”, discursou o presidente durante a sessão de abertura do fórum, ao citar as “credenciais econômicas, geográficas, demográficas, políticas e culturais excepcionais” que os países latino-americano e caribenhos têm “para aspirar a uma presença relevante no contexto mundial”.

Lula ponderou que, para atingir esses objetivos, é fundamental que as lideranças regionais estejam comprometidas com mecanismos institucionais e que “articulem de forma equilibrada os distintos interesses nacionais de nossa região”.

Segundo Lula, falta às lideranças regionais convicção sobre os benefícios de adoção de um projeto mais autônomo de inserção internacional. Nesse sentido, sugeriu que os países da região levem em consideração as riquezas inexploradas que poderão garantir uma inserção competitiva na ordem global.

“Dispomos de ativos de ordem política e econômica que podem conferir materialidade ao impulso integracionista”, argumentou o presidente ao enumerar, entre esses ativos, o potencial energético relacionado às reservas de petróleo e gás, a hidroeletricidade, os biocombustíveis, e a energia gerada a partir das matrizes nuclear, eólica e solar.

O presidente citou também como ativos o fato de a região contar com a maior floresta tropical do planeta; e as variadas condições de solo e clima e os avanços científicos e tecnológicos para a produção de alimentos.

“Reunimos também recursos minerais abundantes, inclusive minérios críticos e terras raras, essenciais para a transição energética e digital”, disse o presidente brasileiro ao afirmar que “minerais críticos e as terras raras só têm sentido se for para enriquecer os nossos países, e se tivermos coragem de construir parcerias, gerando riqueza, emprego e desenvolvimento em nossos países”.

Lula lembrou que, juntos, os países da região formam um mercado consumidor com mais de 660 milhões de pessoas. Além disso, disse que não há conflitos graves entre os países participantes do fórum; e que, predominantemente, todos governo foram eleitos democraticamente.

“A América Latina e o Caribe são únicos. Cabe a nós assumir que a integração possível é a que estará calcada na pluralidade de opções. Guiados pelo pragmatismo, podemos superar divergências ideológicas e construir parcerias sólidas e positivas dentro e fora da região. Essa é a única doutrina que nos convém”, afirmou.

“Não há nenhuma possibilidade de qualquer país da América Latina, sozinho, achar que vai resolver os problemas. Temos 525 anos de história. Muitas vezes a colonização não estará na interferência de outro, mas na formação cultural que o nosso o povo teve. Precisamos mudar de comportamento. Vamos criar um bloco. Um bloco que possa dizer que a gente vai acabar com a fome em nossos países”, concluiu.

Por ser convidado especial, o presidente brasileiro foi o segundo a discursar, logo após o presidente do país anfitrião, José Raúl Mulino. A expectativa é que Lula retorne ao Brasil ainda hoje, ao final do dia.

O Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe seguirá até o dia 30.

Relacionadas
Casa Branca
Lula diz que viajará a Washington em março para encontro com Trump
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
24.09.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, na Sala da República Francesa, da Sede das Nações Unidas (ONU). Nova York - Estados Unidos.
Em telefonema, Lula e Macron conversam sobre Conselho da Paz de Trump
Edição:
Juliana Andrade
Lula América Latina caribe Integração Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão inaugural do Fórum Econômico Internacional da América Latina. Centro de Convenções do Panamá. Cidade do Panamá - Panamá Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política “Divididos, somos frágeis”, diz Lula ao defender integração na AL
qua, 28/01/2026 - 13:49
Brasília (DF), 17/11/2025 - A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participa de cerimônia de envio do texto do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) ao Congresso Nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Fim da escala 6x1: governo pode enviar projeto para agilizar aprovação
qua, 28/01/2026 - 13:44
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Geral Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC
qua, 28/01/2026 - 13:08
The wreckage of the VSR Ventures-operated Learjet 45 aircraft in which Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and four others were killed after it crashed in Baramati, India, January 28, 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Queda de avião na Índia deixa 5 mortos, entre eles autoridade estadual
qua, 28/01/2026 - 12:52
Tenista polonesa Iga Swiatek durante partida do Aberto da Austrália 28/01/2026 REUTERS/Tingshu Wang
Esportes Iga Swiatek e Djokovic reivindicam privacidade no Aberto da Austrália
qua, 28/01/2026 - 12:43
Members of law enforcement gather, as tensions rise after federal law enforcement agents were involved in a shooting incident, a week after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in north Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Leah Millis
Internacional Italianos se revoltam com ICE na segurança das Olimpíadas de Inverno
qua, 28/01/2026 - 12:19
Ver mais seta para baixo