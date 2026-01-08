logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lewandowski diz que crimes contra o Estado são impassíveis de anistia

Declaração foi dada em ato que marca os 3 anos do 8 de janeiro
Paula Laboissière e Pedro Peduzzi – Repórteres da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 12:53
Brasília
Brasília (DF), 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, participam da cerimônia relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e assinatura de veto integral ao PL da Dosimetria. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira (8) que crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito são “imprescritíveis e impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados”.

Ao participar de ato oficial, no Palácio do Planalto, que marca os 3 anos dos ataques perpetrados por manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro às sedes dos Três Poderes, em Brasília, o ministro alertou ainda que é preciso manter a vigilância em relação a atos que ameacem a democracia.

“Embora entre nós, as próprias instituições republicanas tenham, a muito custo, conseguido debelar a intentona, é preciso ter sempre em mente a célebre advertência de Thomas Jefferson: ‘O preço da liberdade é a eterna vigilância’”, disse.

“A solenidade hoje [quinta-feira], que vem sendo repetida todos os anos, tem justamente esse propósito, de recordar a todos que é preciso permanecer unidos e vigilantes em defesa da nossa liberdade, a duras penas resgatada”, completou Lewandowski.

Durante o ato, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, defendeu que aqueles que cometeram crimes devem sofrer punições com rigor. “Se, perdendo as eleições, tentaram um golpe de Estado, imagine o que não teriam feito se tivessem vencido as eleições”, afirmou.

Ao citar o ex-governador de São Paulo Mário Covas, Alckmin declarou que “homens e mulheres públicos podem ser um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais altos, um pouco mais baixos, um pouco mais fortes, um pouco mais fracos. O que diferencia é quem tem apreço pela democracia e quem não o tem”.

“Três anos depois do fatídico 8 de janeiro, esse encontro mostra a pujança das instituições brasileiras. Os Três Poderes reagiram de maneira uníssona ao 8 de janeiro. O Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Boas instituições fazem a diferença. As pessoas passam. As instituições ficam. E as boas instituições ajudam o país para que ele possa avançar”, afirmou Alckmin.

Relacionadas
Manifestantes fazem ato contra governo no dia 8 de janeiro 2023 Joédson Alves/Agencia Brasil
Cronologia da tentativa de golpe: atentados, bloqueios e acampamentos
Brasília (DF), 22/11/2025 - Manifestação em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
8/1: julgamento dos atos golpistas foi marco histórico para o país
Brasília-DF, 08/01/2023, Manifestantes invadem o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto em 08 de Janeiro de 2023. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
STF já condenou mais de 800 réus pela trama golpista
Edição:
Fernando Fraga
8 de janeiro trama golpista Defesa da Democracia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Golpe: STF condenou 1.399 pessoas por atos golpistas; 179 estão presos
qui, 08/01/2026 - 15:52
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
Internacional China condena apreensão de navios-petroleiros pelos EUA
qui, 08/01/2026 - 15:47
Employees are seen during a technical visit of Brazil's Agriculture Minister Blairo Maggi at the Brazilian meatpacker JBS SA in the city of Lapa, Parana state, Brazil, March 21, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino
Economia Indústria mantém estabilidade desde abril de 2025, diz IBGE
qui, 08/01/2026 - 15:28
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça TCU suspende inspeção no Banco Central por liquidação do Master
qui, 08/01/2026 - 15:13
Supermercados reforçam segurança na Grande Vitória. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Cesta básica fica mais cara em 17 capitais em dezembro
qui, 08/01/2026 - 14:48
Brasília (DF), 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e assina veto integral ao PL da Dosimetria. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula: democracia é obra em construção e deve ser zelada e defendida
qui, 08/01/2026 - 13:55
Ver mais seta para baixo