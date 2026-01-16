logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula diz que salário mínimo é baixo, mas aponta importância de direito

Desde 1º de janeiro, está em vigor o novo valor de R$ 1.621
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 13:29
Brasília
16.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento das medalhas comemorativas dos 90 anos do Salário-Mínimo. Rio de Janeiro (RJ) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

Ao participar de cerimônia alusiva aos 90 anos do salário mínimo no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (16), que o valor do salário mínimo adotado no país é muito baixo.

“Não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Estamos fazendo apologia aqui à ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares.”

Dentre os direitos dos trabalhadores citados por Lula em sua fala estão o direito de morar, comer e estudar, além do direito de ir e vir. “Desde que foi criado, o salário mínimo não preenche esses requisitos da intenção da lei”, disse o presidente durante a cerimônia, no Rio de Janeiro.

Novo valor

O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passou a valer a partir de 1º de janeiro deste ano. O reajuste aplicado foi de de 6,79% ou R$ 103. O salário mínimo anterior era de R$ 1.518.

O valor foi informado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo. O indicador registrou 0,03% em novembro e acumula 4,18% em 12 meses.

Pela estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia. O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas.

Entenda

A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de dois anos. No dia 4 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) de 2024, confirmando expansão em 3,4%.

No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.

Pela regra, o salário mínimo de 2026 seria R$ 1.620,99 e, com o arredondamento previsto em lei, passa para R$ 1.621, reajuste de 6,79%. 

Relacionadas
São Paulo (SP), 01/05/2023 - Ato unificado das centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical, CSB, Nova Central e Pública em comemoração ao dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, com o lema Emprego, Renda, Direitos e Democracia, no Vale do Anhangabaú. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.
Sindicatos celebram salário mínimo e defendem melhoria em reajustes
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Lei do salário mínimo, que faz 90 anos, organizou relações de trabalho
Brasília (DF) 15/03/2024 – A partir de hoje (15) de março, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento A novidade é mais um projeto de modernização feito pelo setor bancário na modalidade de boletos, que englobará 136 bancos e será mandatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até *às 13h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após *às 13h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer nesta quinta-feira
Edição:
Juliana Andrade
salário mínimo Lula direitos trabalhistas 90 anos do salário mínimo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 27/11/2025 - Operação em São Paulo Foto: Polícia Civil-SP
Geral Não há indícios de fraude em concurso de delegado, dizem autoridades
sex, 16/01/2026 - 14:14
São Paulo (SP), 18/03/2024 - Comércio em Vila Buarque durante apagão de energia da Enel que atinge a região central. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça AGU vai investigar apagões em São Paulo; ordem foi do presidente Lula
sex, 16/01/2026 - 13:51
Águia de Marabá - Copinha 2026
Esportes Ônibus do Águia de Marabá Sub-20 colide e preparador físico morre
sex, 16/01/2026 - 13:49
16.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento das medalhas comemorativas dos 90 anos do Salário-Mínimo. Rio de Janeiro (RJ) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula diz que salário mínimo é baixo, mas aponta importância de direito
sex, 16/01/2026 - 13:29
Rio de Janeiro (RJ), 30/09/2025 – Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Petrobras supera projeções e tem produção recorde em 2025
sex, 16/01/2026 - 13:22
Mosquito da Dengue, Aedes Aegypti, picada. Foto: nuzeee/Pixabay
Geral Estado de São Paulo confirma primeira morte por dengue em 2026
sex, 16/01/2026 - 13:05
Ver mais seta para baixo