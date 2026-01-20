logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula entrega 1.276 unidades do Minha Casa, Minha Vida no RS

Meta do governo é contratar 3 milhões de habitações até o fim de 2026
Andreia Verdélio - repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 14:09
Brasília
Entidades (RS), 20/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta terça-feira (20), 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O empreendimento Junção contou com investimento total de R$ 123,6 milhões, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) com contrapartida do governo do estado.

“A construção de casas, quando nós resolvemos fazer o Minha Casa, Minha Vida, é mais do que entregar uma casa, é a gente deixar ao povo brasileiro um legado de respeito, um legado de dignidade como está escrito na nossa Constituição”, disse Lula.

Ele destacou que as moradias foram construídas em local com infraestrutura urbana para atender aos novos moradores, como transporte público e serviços de saúde e educação. A meta do governo é contratar 3 milhões de habitações até o final de 2026, em todo o país.

O complexo habitacional Junção é composto por seis empreendimentos distintos, com casas e apartamentos: Loteamento Cootrahab I e II, Residencial Cooparroio, Residencial Cooperlar, Residencial Coopernova e Residencial Uniperffil.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entidades (RS), 20/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Entidades

As novas moradias beneficiarão 5.104 pessoas e integram a modalidade Entidades do Minha Casa, Minha Vida. Destinado a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850 (Faixa 1 do programa), essa modalidade permite que os próprios beneficiários participem de forma ativa da organização e execução dos projetos, junto a cooperativas e entidades sem fins lucrativos da sociedade civil.

O presidente Lula destacou as vantagens e o bom trabalho dessas organizações junto ao programa. Segundo ele, alguns empreendimentos da modalidade Entidades possuem, inclusive, elevador e varanda com churrasqueira.

“Quando nós começamos a discutir a construção de casas pelas entidades, havia muita gente que dizia [...] que elas não teriam competência para administrar as casas. O que eu posso constatar hoje é que as entidades não só aprenderam a fazer conjuntos habitacionais, como eles conseguem fazer maior e melhor do que as outras casas que a gente contrata de empresas”, disse Lula.

As entidades também realizam o trabalho social de mobilização e orientação das famílias, inclusive no pós-entrega, para garantir a boa convivência comunitária e manutenção dos espaços. No caso do complexo Junção, em Rio Grande, a organização e execução dos projetos ficaram sob a responsabilidade de cinco cooperativas e entidades.

Relacionadas
06.10.2025 – Visita e cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
Minha Casa, Minha Vida deverá contratar 3 milhões de moradias até 2026
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Vista da aldeia Beira Rio, Terra Indígena Erikpatsa, do Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Áreas protegidas na Amazônia Legal têm piores condições de moradia
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) conversa com vice presidnte, Gerlado Alckim (e) participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Lula anuncia programa de habitação para classe média; veja as regras
Edição:
Vinicius Lisboa
Lula presidente da República Minha Casa Minha Vida Moradia Habitação Rio Grande do Sul
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
Concursos Ebserh está com inscrições abertas até 30 de janeiro para área médica
ter, 20/01/2026 - 14:54
Orelhões serão retirados das ruas de todo o Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028
ter, 20/01/2026 - 14:43
Brasília - DF - 16/12/2025 - Julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes autoriza coronel da trama golpista a reduzir pena com leitura
ter, 20/01/2026 - 14:37
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer
ter, 20/01/2026 - 14:33
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional Anistia Internacional alerta para impactos da volta de Trump
ter, 20/01/2026 - 14:29
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Inscrições no ProUni começam na segunda; confira as vagas disponíveis
ter, 20/01/2026 - 14:23
Ver mais seta para baixo