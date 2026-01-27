logo ebc
Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo

Presidente postou mensagem em data que marca genocídio de judeus
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 20:12
Brasília
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma mensagem, nesta terça-feira (27), para marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O texto, compartilhado em rede social, afirma que "é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano".

"E lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída", observou. 

O genocídio cometido pelos nazistas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945 do século passado, ceifou milhões de pessoas judias e de outras etnias, incluindo ciganos e poloneses, além homossexuais, pessoas com deficiência e comunistas.

Na mensagem, Lula lembra que em 2004, em encontro com Israel Singer, do Congresso Judaico Mundial, assinou uma petição endereçada à Organização das Nações Unidas (ONU) para estabelecer oficialmente a data, aprovada no ano seguinte.  A escolha da data de 27 de janeiro se refere ao dia em que as atrocidades do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, foram reveladas. O ano era 1945.

"Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", afirmou o presidente.

Edição:
Aline Leal
Lula holocausto Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
