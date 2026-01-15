logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime

Novo ministro da Justiça destacou integração de órgãos de Estado
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 15:19
Brasília
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou uma reunião na manhã desta quinta-feira (15), no Palácio do Planalto, com ministros, integrantes do Judiciário e chefes de órgãos de investigação para debater o combate ao crime organizado.

O encontro reuniu o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo; o chefe da Receita Federal, Robinson Barreirinhas; o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; e o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan.    

"Houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado, o combate ao crime organizado. De maneira que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe, na percepção do presidente e  de todos esses atores, a necessidade de uma atuação conjunta de todos os órgãos do Estado", afirmou o novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, em entrevista a jornalistas, após a reunião.

O encontro ocorre em meio ao escândalo do Banco Master, que apura desvios do sistema financeiro para abastecer o patrimônio pessoal.

O caso é investigado pela PF e PGR, tramita no STF e envolveu um processo de liquidação do Master pelo Banco Central.

Segundo Lima e Silva, as autoridades discutiram o tema do combate ao crime organizado como "eixo" de ação do Estado, e não tratou de casos específicos.

"Eu acho que há uma constatação de que o tamanho do problema justifica e merece uma conjugação de esforços dessa escala", afirmou o ministro a jornalistas. Ele estava acompanhado do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.  

Ainda nesta quinta, Lima e Silva deve se reunir novamente com o presidente Lula, acompanhado do ex-ministro Ricardo Lewandowski, para uma cerimônia simbólica de posse no cargo.

Em seguida, ele falará novamente com a imprensa para apontar as prioridades da sua gestão à frente da pasta.

Relacionadas
Edifício do Banco Central no Setor Bancário Norte
BC liquida Reag ligada às suspeitas de fraude no Banco Master
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR
Edição:
Carolina Pimentel
Lula combate ao crime organizado Caso Master Banco Master
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
qui, 15/01/2026 - 15:19
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
qui, 15/01/2026 - 15:14
Sao Paulo (SP), 15/01/2026 . Coletiva do presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) Igor Calvet, apresentando os resultados de 2025 é projeções para 2026. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
qui, 15/01/2026 - 15:07
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia faz operação contra venda de ingressos falsos para shows em SP
qui, 15/01/2026 - 15:02
A photograph posted by Delcy Rodriguez, the acting President of Venezuela, on her Instagram account shows her attending a meeting, after the U.S. launched an attack on Venezuela, capturing its President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in a social media post released on January 4, 2026. Delcy Rodriguez via Instagram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE.
Internacional Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa “produtiva” por telefone
qui, 15/01/2026 - 14:49
Brasília (DF), 15/01/2026 – Novo diretor Geral da EBC, jornalista David Butter, posa para fotografia oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Jornalista David Butter é novo diretor-geral da EBC
qui, 15/01/2026 - 14:43
Ver mais seta para baixo