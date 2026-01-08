logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula veta integralmente PL da Dosimetria

Presidente disse que condenados tiveram direito a ampla defesa
Paula Laboissière e Pedro Peduzzi – Repórteres da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 12:07
Brasília
Brasília (DF), 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integramente, nesta quinta-feira (8), o Projeto de Lei nº 2.162 de 2023, conhecido como PL da Dosimetria, aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. O texto prevê a redução de penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado.

O anúncio foi feito durante ato, no Palácio do Planalto, que marca os três anos dos ataques perpetrados por manifestantes apoiadores de Bolsonaro que, inconformados com o resultado das eleições, invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Todos eles tiveram amplo direito de defesa, foram julgados com transparência e imparcialidade. E, ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas, e não com ilegalidades em série, meras convicções ou [apresentações de] Powerpoint fajutas”, disse Lula.

“Quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Não se rendeu às pressões, não se amedrontou diante das ameaças. Não se deixou levar por revanchismo. Saiu fortalecida. Sua conduta certamente será lembrada pela história”, completou.

Ao citar o poeta hispano-americano George Santayana, Lula concluiu: “Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Em nome do futuro, não temos hoje o direito de esquecer o passado. Por isso, não aceitamos nem ditadura civil nem ditadura militar. O que queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo”.     

Com o veto, o projeto volta para o Congresso. 

Entenda

O PL da Dosimetria determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

O foco do projeto é uma mudança no cálculo das penas, “calibrando a pena mínima e a pena máxima de cada tipo penal, bem como a forma geral de cálculo das penas”. O texto reduz também o tempo para progressão do regime de prisão de fechado para semiaberto ou aberto.

Tais mudanças poderiam beneficiar condenados pelo 8 de janeiro, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos militares Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil; e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O projeto de lei também reduziria o tempo de progressão de pena para alguns criminosos comuns, segundo especialistas ouvidos pela Agência Brasil.

Relacionadas
Brasília 04/02/2025- Foto feita em 07/02/2023 - Memorial com imagens e objetos destruídos do STF é montado na entrada do plenário. Entre os itens expostos, há a Constituição queimada (Foto), pedras portuguesas e bolas de gude usadas na destruição das vidraças, vidros estilhaçados e um vaso histórico português quebrado. 'Eles não conseguiram destruir o espírito da democracia’', disse Rosa Weber ao abrir a sessão'. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Sociedade civil pede ao Senado rigor na análise do PL da Dosimetria
Edição:
Lílian Beraldo
Golpe de Estado PL da Dosimetria Lula 8 de janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Azul Linhas Aéreas decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
qui, 08/01/2026 - 12:18
Brasília (DF), 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula veta integralmente PL da Dosimetria
qui, 08/01/2026 - 12:07
People gather outside the Phoenix ICE Field Office on Jan. 7, 2026, for a vigil in honor of Renee Nicole Good, who was shot and killed by an ICE agent in Minneapolis.
Internacional Minneapolis protesta após morte de cidadã dos EUA pela polícia do ICE
qui, 08/01/2026 - 11:08
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Economia CNU 2: resultado da avaliação de títulos será divulgado hoje
qui, 08/01/2026 - 11:06
Igor Thiago comemora gol contra o Sunderland 07/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Igor Thiago bate recorde de gols de brasileiros na Premier League
qui, 08/01/2026 - 10:50
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Administração Trump retira EUA de 66 organizações internacionais
qui, 08/01/2026 - 10:36
Ver mais seta para baixo