Presidente Lula faz cirurgia de catarata e recebe alta hospitalar

Cirurgia foi feita em clínica particular da capital federal
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 11:35
Brasília
Maceió (AL), 23/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Estado de Alagoas no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, no Residencial Dr. Pedro Teixeira Duarte I e II.. Foto: Ricardo Stuckert/PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, nesta sexta-feira (30), uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências e o presidente já recebeu alta hospitalar.

Lula permanecerá na Granja do Torto, uma das residências da Presidência da República, em Brasília, e deve retornar às atividades de rotina na segunda-feira (2). A cirurgia foi realizada em uma clínica particular da capital federal.

Segundo a nota, o presidente segue com o acompanhamento habitual pelas equipes lideradas pelo médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Em 2020, Lula fez o mesmo procedimento, mas no olho direito.

A catarata é um processo natural de envelhecimento que resulta na perda da transparência do cristalino, que é a lente natural dos olhos, deixando-o opaco e esbranquiçado. Pode ocorrer também por outros motivos, como diabetes, uso de medicamentos com corticoides ou traumas oculares.

O indivíduo que tem esse problema tem a sensação de enxergar através de um vidro embaçado, como se estivesse em um ambiente esfumaçado ou nublado. Por meio de procedimento cirúrgico, é possível substituir essa lente natural opaca por uma artificial transparente.

