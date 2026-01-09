logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula sanciona com vetos lei que prevê regras mais rígidas para devedor

Lei foi publicada no Diário Oficial da União de hoje
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 17:40
São Paulo
Brasília (DF) 15/03/2024 – A partir de hoje (15) de março, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento A novidade é mais um projeto de modernização feito pelo setor bancário na modalidade de boletos, que englobará 136 bancos e será mandatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até *às 13h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após *às 13h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com vetos, a lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte, beneficia bons pagadores e torna mais rígidas as regras contra devedores contumazes. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (9).  

“Um dos principais objetivos da lei é impedir que empresas usem brechas legais para, ao longo de anos, ficarem sem pagar impostos, prejudicando de forma desleal as instituições sérias que concorrem com elas e todo cidadão que cumpre com suas obrigações em dia”, diz nota do governo federal.

A nova legislação cria a figura do “devedor contumaz”, pessoa que pratica inadimplência reiterada, utilizando a prática como estratégia de negócio. 

“Quem for comprovadamente um devedor contumaz fica impedido de receber benefícios fiscais, contratar com o Poder Público e não é beneficiado com extinção de punibilidade em crimes tributários caso pague o tributo”, acrescenta a nota.

Ao mesmo tempo em que coíbe a ação de sonegadores, a lei traz benefícios às empresas que têm um bom histórico de pagamento, com a instituição do Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Sintonia). A lei também cria o Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal (Confia) e o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (Programa OEA), no âmbito aduaneiro.

Relacionadas
29.04.2022 Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Câmara aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Brasília (DF), 03/09/2025 - Comissão de Finanças e Tributação da Câmara durante audiência pública para debater o tema Operação Carbono Oculto: justiça fiscal e regulação. Participou o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Projeto contra devedor contumaz separa joio do trigo, diz secretário
Logo da Agência Brasil
Devedores contumazes da União poderão ter CNPJ cancelado
Edição:
Fernando Fraga
lei do devedor contumaz Lula dívida lei
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Madri, Espanha, 26.04.2023 - Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva brasileira se encontram, em Madri, com presidente de governo da Espanha, Pedro Sanchez. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula agradece a Sánchez por apoio sobre acordo com UE
sex, 09/01/2026 - 18:10
Brasília (DF), 06/12/2025 - Maria de Lourdes Freire Matos tinha 25 anos de idade, ocupava a patente de Cabo e era musicista do Regimento. Foto: Maria de Lourdes Freire Matos/Instagram
Justiça Soldado que matou cabo do Exército será julgado pela Justiça comum
sex, 09/01/2026 - 18:06
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Economia Empresariado brasileiro comemora avanço no acordo com União Europeia
sex, 09/01/2026 - 18:02
Entrevista com microfones. Foto: Freepick
Geral Nova profissão multimídia prejudica jornalistas, dizem sindicatos
sex, 09/01/2026 - 17:58
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e da Venezuela 2/12/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional Venezuela anuncia processo para retomar relações diplomáticas com EUA
sex, 09/01/2026 - 17:56
Brasília (DF) 15/03/2024 – A partir de hoje (15) de março, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento A novidade é mais um projeto de modernização feito pelo setor bancário na modalidade de boletos, que englobará 136 bancos e será mandatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até *às 13h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após *às 13h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Lula sanciona com vetos lei que prevê regras mais rígidas para devedor
sex, 09/01/2026 - 17:40
Ver mais seta para baixo