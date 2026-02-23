logo ebc
logo Agência Brasil
Política

CPMI do INSS vai pedir prorrogação dos trabalhos por 60 dias

Presidente da comissão diz que vai recorrer ao STF
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 23/02/2026 - 18:15
São Luís
Brasília (DF), 23/02/2026 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empresária ligada à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de mais de R$ 100 milhões provenientes de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
© Carlos Moura/Agência Senado

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prorrogar os trabalhos do colegiado por pelo menos 60 dias. Segundo ele, um pedido de prorrogação foi protocolado na Casa para decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mas ainda não houve uma decisão. 

Por isso, Viana disse que cogita recorrer à corte para assegurar a continuidade dos trabalhos, iniciados em 20 de agosto passado. Segundo o presidente da Comissão, já foram coletadas assinaturas para a prorrogação dos trabalhos do colegiado, cujo fim está previsto para 28 de março.

“Como não recebi uma resposta formal do presidente do Senado com relação à prorrogação da CPMI do INSS, eu, juntamente com outros parlamentares, recorreremos ao Supremo Tribunal Federal para que a CPMI seja prorrogada no prazo estipulado das assinaturas que nós temos, já que por legislação nós temos o direito de que ela permaneça por pelo menos mais 60 dias”, afirmou o senador.

Para Viana, o prazo é necessário para o aprofundamento nos fatos investigados. O presidente da CPMI disse ainda que, diante do cenário de encerramento dos trabalhos, uma reunião do colegiado, marcada para a quinta-feira (26), deverá discutir os rumos dos trabalhos, inclusive com a definição dos próximos depoimentos.

“Na quinta-feira, nós faremos uma reunião deliberativa em que eu vou trazer os requerimentos, especialmente de nomes que nós já colocamos, de bancos, porque essas pessoas têm de vir…”, informou. 

“De certa forma, é a nossa última grande possibilidade de deliberar quebras de sigilo e convocações, porque se nós não conseguirmos prorrogar a CPMI, nosso prazo terá ficado muito curto em relação aos documentos que nós estamos solicitando”, informou.

Vorcaro

O senador disse também que ainda não recebeu as informações obtidas a partir das quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, cujo depoimento estava previsto para ocorrer nesta segunda-feira.

A entrega das informações foi determinada na semana passada pelo novo relator do caso Master no STF, ministro André Mendonça. O ministro Dias Toffoli, então relator, havia determinado que as provas fossem mantidas sob a guarda da Presidência do Senado Federal. A CPMI recorreu, argumentando que a medida restringia sua prerrogativa constitucional de investigar, ao atribuir a guarda dos elementos a uma autoridade que não integra a comissão.

Viana criticou a decisão de André Mendonça de conceder habeas corpus dando ao banqueiro o direito de não ser obrigado a comparecer à CPMI.

“O país olha estarrecido o que está acontecendo com essa interferência constante no trabalho do parlamento e de uma CPMI. Já pedi uma agenda com o ministro André Mendonça, quero pessoalmente levar a ele os nossos argumentos. Entendo a posição dele, mas ela tem nos prejudicado e espero que a gente consiga reverter isso no menor prazo possível”, argumentou.

Vorcaro, que está em prisão domiciliar, foi convocado para falar aos integrantes da CPMI sobre irregularidades envolvendo empréstimos consignados e os prejuízos causados a aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. O Banco Master mantinha acordo de cooperação técnica com o instituto para oferta de crédito consignado.

O senador também criticou a proposta da defesa de Vorcaro de que o depoimento fosse prestado em São Paulo, com apenas alguns integrantes da CPMI. Para Viana, o banqueiro tem recebido uma “blindagem absurda”.

“Eu não considero essa hipótese. Entendo que toda e qualquer pessoa tem a obrigação de vir a essa comissão como outras já vieram. É uma blindagem absurda para que Vorcaro não responda pelos crimes que está envolvido. Temos visto uma série de tentativa de se fazer com que o senhor Vorcaro receba uma proteção sobre o que aconteceu”, afirmou.

Relacionadas
Brasília (DF) 26/08/2025 - Senador Carlos Viana, presidente CPMI, durante sessão da CPMI do INSS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Viana recorre ao STF para obrigar depoimento de Vorcaro na CPMI
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 18/05/2023 Ministro André Mendonça participa da sessão plenária. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Mendonça devolve dados sigilosos de Vorcaro à CPMI do INSS
Edição:
Sabrina Craide
CPMI do INSS Daniel Vorcaro descontos indevidos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar fecha em R$ 5,16 e atinge menor valor em 20 meses
seg, 23/02/2026 - 18:49
Segundo um dos membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, os acampados não quiseram desmontar as barracas porque várias eram frágeis demais para serem refeitas e outras estão armazenando alimentos e objetos pessoais
Direitos Humanos Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso"
seg, 23/02/2026 - 18:38
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça Golpe: STF tem maioria para manter penas de condenados do Núcleo 3
seg, 23/02/2026 - 18:24
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval teve menos furtos e roubos de celulares, diz governo do Rio
seg, 23/02/2026 - 18:20
São José do Caí (RS), 18/06/2025 - Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação
Geral Inmet emite alerta de chuvas intensas para 14 unidades da federação
seg, 23/02/2026 - 18:20
Brasília (DF), 23/02/2026 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empresária ligada à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de mais de R$ 100 milhões provenientes de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política CPMI do INSS vai pedir prorrogação dos trabalhos por 60 dias
seg, 23/02/2026 - 18:15
Ver mais seta para baixo