logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Em Seul, Lula anuncia acordos comerciais com a Coreia do Sul

Presidentes reforçaram compromisso de ampliar comércio bilateral
Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 07:36
São Paulo
Lula e o presidente da Coreia do Sul
© Ricardo Stuckert/PR

Em declaração conjunta, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Lee Jae-myung, da Coreia do Sul, anunciaram, nesta segunda-feira (23), em Seul, acordos nas áreas da agricultura, tecnologia, medicamentos e um incremento no intercâmbio cultural e educacional.  Eles reforçaram o comprometimento dos dois países em ampliar o comércio bilateral.

Depois da visita à Índía, Lula se reuniu na manhã de hoje com o presidente coreano. Em entrevista, os dois presidentes também destacaram o compromisso dos dois países com os valores democráticos e o fortalecimento da soberania popular frente a cenários de extremismo, desinformação e ameaças autoritárias.

“Realizei uma visita oficial em 2005 e voltei em 2010, por ocasião da Cúpula do G20. Desde então, nenhum outro mandatário brasileiro veio ao país. Esse hiato é incompatível com os vínculos sociais e econômicos existentes entre nossos povos. Hoje, elevamos o relacionamento entre Brasil e Coreia ao patamar de Parceria Estratégica e lançamos um Plano de Ação com iniciativas concretas para os próximos três anos", disse Lula

O presidente brasileiro também falou sobre os laços comerciais entre Brasil e Coreia do Sul:

“O Brasil é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina. Com intercâmbio de US$ 11 bilhões, a Coreia é nosso 4º parceiro comercial na Ásia”, disse. E complementou: “Agora, damos início a um renovado ciclo de desenvolvimento e prosperidade compartilhada”.

Lula citou outras áreas em que os dois países podem atuar juntos.  

“A transição energética abre novas frentes de complementaridade entre setores produtivos. As cadeias de minerais críticos guardam inúmeras oportunidades de agregação de valor. Há amplo espaço para cooperação em segmentos de alta tecnologia, como semicondutores e inteligência artificial”.

O presidente citou a importância dos acordos firmados com o país asiático. 

“Celebramos um Acordo-Quadro de Integração Comercial e Produtiva que vai facilitar o comércio bilateral, promover harmonização regulatória e trazer mais segurança para as empresas. Firmamos ainda um memorando que vai fortalecer a cooperação financeira em torno de agendas de interesse comum dos dois países. Em relação às negociações entre o Mercosul e a República da Coreia, discutimos caminhos para retomar as tratativas interrompidas em 2021”.

Uma área em que haverá grande colaboração entre a Coreia e o Brasil é a da saúde.

“Na área de saúde, os instrumentos abrangem produção de medicamentos e vacinas, pesquisa em diagnóstico de doenças transmissíveis e doenças crônicas, bem como genômica avançada e saúde digital”, afirmou o presidente brasileiro.

Relacionadas
Lula durante entrevista coletiva na Índia
Lula diz que Sul Global pode mudar a lógica econômica do mundo
Nova Delhi, 21/02/2026 - 21.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião no Palácio Presidencial (Rashtrapati Bhawan) com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula defende diversificação como resposta ao protecionismo comercial
Nova Delhi, 21/02/2026 - 21.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia oficial de boas-vindas no Palácio Presidencial (Rashtrapati Bhawan) com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi e a Presidenta da República da Índia, Senhora Droupadi Murmu. Foto: Ricardo Stuckert/PR
“ONU precisa de mais representatividade”, diz Lula
Edição:
Graça Adjuto
Lula Coreia do Sul Seul acordos comerciais Declaração Conjunta
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paciente com Alzheimer na França
Saúde Alzheimer e outras demências são temas do Caminhos da Reportagem
seg, 23/02/2026 - 08:02
Brasília 23/02/2026 - Narcotraficante mexicano
Internacional Narcotraficante mexicano "El Mencho" morre em operação militar
seg, 23/02/2026 - 07:41
Lula e o presidente da Coreia do Sul
Política Em Seul, Lula anuncia acordos comerciais com a Coreia do Sul
seg, 23/02/2026 - 07:36
bahia, são paulo, futebol feminino
Esportes São Paulo e Bahia encerram segunda rodada do Brasileirão Feminino
seg, 23/02/2026 - 07:32
Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6
seg, 23/02/2026 - 07:02
Vasco, Fluminense, carioca
Esportes Flu derrota Vasco e sai em vantagem por vaga na final do Carioca
dom, 22/02/2026 - 22:43
Ver mais seta para baixo