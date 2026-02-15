logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio

Unidade foi reestruturada com R$ 100 milhões em investimentos federais
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/02/2026 - 13:21
Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração do Centro de Emergência 24h do Hospital Federal Cardoso Fontes. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, neste domingo (15), o Centro de Emergência 24h do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A entrega faz parte do processo de reestruturação da unidade, que teve R$ 100 milhões em investimentos do governo federal para modernização.

O hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) terá ainda R$ 610 milhões anuais para custeio de serviços de média e alta complexidade.

Com a parceria firmada em dezembro de 2024 com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a administração do hospital foi municipalizada e, de lá para cá, segundo o Ministério da Saúde, a unidade aumentou a capacidade de atendimentos e procedimentos.

De acordo com Lula, o hospital sempre foi utilizado politicamente, realidade que a descentralização de gestão também tem o objetivo de mudar. 

“Os hospitais federais do Rio de Janeiro sempre foram utilizados como peça de troca em campanha eleitoral. E aí se colocava um deputado para tomar conta de uma coisa, um outro deputado para tomar conta da outra, até para tomar conta do estacionamento você tinha gente que cobrava dos funcionários”, disse.

Os outros cinco hospitais federais no Rio de Janeiro também estão passando por reestruturação. Assim como o Cardoso Fontes, o Hospital Federal do Andaraí já está sob gestão municipal.

“O Ministério da Saúde, em parceria com entidades como a Ebserh, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a Fiocruz e universidades federais, investe na recuperação da rede federal do Rio de Janeiro para superar problemas históricos, como emergências fechadas, leitos bloqueados e déficit de profissionais”, destacou o governo.

De 2024 a 2025, foram aplicados mais de R$ 1,4 bilhão com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade, reduzir filas, reabrir leitos e modernizar a infraestrutura, a logística e os modelos de gestão das unidades.

Relacionadas
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Victory Ceremony - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 14, 2026. Gold medallist Lucas Pinheiro Braathen of Brazil celebrates on the podium after winning the Men's Giant Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
Lula parabeniza Lucas Pinheiro por ouro inédito nos Jogos de Inverno
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona
Pessoas participam de campanha para doação de sangue. Foto: Davidyson Damasceno/IGESDF
Carnaval: Saúde reforça valor da doação de sangue para manter estoque
Edição:
Fernando Fraga
Lula hospital SUS municipalização Hospital Cardoso Fontes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Morre Renato Rabelo ex-presidente do PCdoB aos 83 anos
dom, 15/02/2026 - 15:44
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Estudo mostra impacto de vídeos curtos no desenvolvimento infantil
dom, 15/02/2026 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ), 15/02/2026 – Foliões curtem a apresentação do bloco Divinas Tretas, que toca com sua banda e atrai público LGBTQIAPN+ no Aterro do Flamengo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Bloco celebra diversidade e carnaval sem assédio no Rio de Janeiro
dom, 15/02/2026 - 14:21
Brasília (DF), 15/02/2026 – Ataques aéreos israelenses matam 11 em Gaza, afirmam palestinos. Frame Reuters/Proibida reprodução
Internacional Ataques aéreos israelenses matam 11 em Gaza, afirmam palestinos
dom, 15/02/2026 - 14:03
Moscou (Rússia) - Líder opositor russo Alexei Navalny (à esquerda) se dirige à sala para receber o veredito do tribunal do distrito de Tverskoy, em Moscou, Rússia, um dia após ser preso em uma manifestação da oposição
Internacional Rússia diz que acusação de envenenamento de Navalny é ultrajante
dom, 15/02/2026 - 14:00
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração do Centro de Emergência 24h do Hospital Federal Cardoso Fontes. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio
dom, 15/02/2026 - 13:21
Ver mais seta para baixo