logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula pede mobilização contra "indústria de contar mentiras"

Em Salvador, presidente lembra que até o SUS foi alvo de fakenews
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 16:50
Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (6) que 2026 será um ano de disputa entre verdades e mentiras, mas que "a verdade prevalecerá graças à mobilização das pessoas para desmascarar informações falsas". 

“Este ano, se preparem, porque será o ano da disputa entre a verdade e a mentira, entre quem fez e quem não fez; entre quem fala a verdade e quem mente”, disse.

Em Salvador, na Bahia, Lula participou do lançamento de ações do Novo PAC Saúde voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Na solenidade, ele lembrou que até mesmo o SUS é alvo de mentiras desde sua criação.

Segundo ele, mentiras eram espalhadas com o propósito de desacreditar o programa, principalmente por aqueles que não precisavam de hospitais públicos para fazer tratamentos de saúde.

“Vocês sabem que o SUS foi atacado desde ele foi criado. Pessoas que não o usavam criticavam; pessoas que nunca iam ao SUS fazer consulta diziam que ele não prestava. E a imprensa dava corda. Só mostrava gente dormindo no corredor”, disse.

“Mas veio a Covid e, se não fosse o SUS, esse país estava acabado”, complementou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Indústria da mentira

Segundo Lula, há, no Brasil, “uma verdadeira indústria de contar mentiraque precisa ser combatida com a ajuda de autoridades e da sociedade.

“2026 será ano da verdade. É o ano que a gente vai ter de provar que a verdade e o bem podem vencer o mal e a mentira”, discursou o presidente.

Nesse sentido, acrescentou, “cabe a cada prefeito, vereador, dirigente sindical, mulheres e homens não permitir que haja prevalência da mentira, porque não é possível conviver com a quantidade de mentira que essa gente coloca todo santo dia”.

“Vamos desmascarar essa gente”, complementou, referindo-se àqueles que se dizem falar em nome de Deus, mas que, reiteradamente, "se mostram a favor da morte e da mentira".

Veículos para o SUS

O evento em Salvador marca, segundo o Planalto, “o início de um conjunto de investimentos estruturantes que ampliam o acesso a exames, cirurgias e transporte de pacientes, com impacto direto na rede pública de saúde da Bahia e de todo o país”.

No evento, o governo anunciou a compra de 2,1 mil veículos para transporte de pacientes do SUS. Foram investidos R$ 815 milhões em recursos da frente do Novo PAC Saúde chamada Agora Tem Especialistas, os Caminhos da Saúde.

Foram adquiridos 700 micro-ônibus, 700 vans e 700 ambulâncias de suporte básico para os casos que exigem maior cuidado.

“Esses veículos estarão disponíveis para levar pacientes até os serviços especializados, com prioridade para o cuidado ao câncer. A previsão é que todo esse quantitativo seja entregue em 2026”, detalhou o Planalto.

Novos equipamentos

Também durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou contratos autorizando a compra de 80 novos tomógrafos, ao custo de R$ 170 milhões.

O governo anunciou, ainda, a compra de 150 combos de equipamentos voltados a cirurgias gerais e de oftalmologia. O equipamento terá como destino hospitais públicos em cerca de 120 municípios.

Está prevista também a aquisição de 10 mil combos de equipamentos para unidades básicas de saúde. Entre os equipamentos, estão câmaras frias para vacinas, balanças digitais e laser terapêutico para o tratamento de feridas e reabilitação – cerca de 180 mil aparelhos.

Relacionadas
04/02/2026 - Brasília - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Pacto contra o feminicídio busca colocar leis em prática, diz Lula
Porto Alegre (RS), 28/04/2025 - Importantes vias da zona Norte e área central de Porto Alegre, repletas de um comércio vibrante, são agora cenário do abandono de empreendedores. Depois das enchentes, não é difícil circular por vias como as avenidas Farrapos e Cristóvão Colombo, assim como a rua Voluntários da Pátria e se deparar com dezenas de placas de aluguel e venda, reflexo da crise provocada pelo avanço da água. Cerca de 8.000 mil imoveis estão dentro desta estatística. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Brasília (DF) 29/01/2026 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Welligton Dias, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PF investiga origem de fake news sobre programas sociais
Edição:
Vinicius Lisboa
Lula Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República Salvador Bahia Ministério da Saúde fake news desinformação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Esportes Bia Haddad crava 1ª vitória de 2026 em classificatório do WTA de Doha
sex, 06/02/2026 - 17:20
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Casa Branca remove vídeo de Trump que mostra casal Obama como macacos
sex, 06/02/2026 - 17:15
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Geral Lula defende PEC da Segurança Pública e diz que vai criar ministério
sex, 06/02/2026 - 16:50
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula pede mobilização contra "indústria de contar mentiras"
sex, 06/02/2026 - 16:50
São Paulo(SP) 06/02/2026 .Vice-Presidente Geraldo Alckmin no “Palestrar no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil - Sintracon” . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Alckmin elogia suspensão do pagamento de penduricalhos por Flávio Dino
sex, 06/02/2026 - 16:38
06/02/2026 - Agostina Páez, de 29 anos, acusada de injúria racial contra funcionários em um bar de Ipanema é acompanhada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foto: Frame/Polícia Civíl do Rio de Janeiro
Geral Polícia Civil prende argentina indiciada por injúria racial no Rio
sex, 06/02/2026 - 16:30
Ver mais seta para baixo