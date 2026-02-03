logo ebc
Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores

Cerimônias, reservadas, foram no Palácio do Planalto
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 14:40
Brasília
03.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República da Indonésia, Andhika Chrisnayudhanto, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Fotos: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (3) as credenciais de nove novos embaixadores no Brasil. As cerimônias, reservadas, começaram por volta das 10h30, no Palácio do Planalto.

A partir desta terça-feira, estão habilitados a despachar no país os representantes das seguintes nações: 

  • Carlos García de Alba, do México;
  • Kjetil Elsebutangen, da Noruega;
  • Marwan Jebril, do Estado da Palestina;
  • Eleonora Dimitrova, da Bulgária;
  • Alfredo Vásquez Rivera, da Guatemala;
  • Andhika Chrisnayudhanto, da Indonésia; 
  • Eleni Lianidou, da Grécia;
  • Isabel Maria Oliveira Brilhante Pedrosa, de Portugal; e
  • Alfredo Rafael Saade Vergel, da Colômbia.

Tradicionalmente, os governos fazem consultas ao país no exterior sobre a indicação de um novo embaixador para atuar em seu território. Na diplomacia, a consulta é chamada de agrément, que pode ser concedido ou não. O embaixador, então, assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.

A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais, por exemplo.

