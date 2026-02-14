logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona

Inscritos no CadÚnico terão gratuidade na recarga do botijão
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/02/2026 - 10:15
Brasília
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira (13) a Lei nº 15.348, que institui o programa Gás do Povo. A iniciativa assegura gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos (kg) para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que tenham renda per capita de até meio salário mínimo.

Em nota, a Presidência da República informou que o programa busca enfrentar a pobreza energética de famílias de baixa renda, sobretudo a dificuldade de acesso ao gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. A previsão do governo é que o programa esteja em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas) serão contempladas.

A iniciativa envolve os ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além da Caixa.

“Com o marco de 10 mil pontos de comercialização credenciados em menos de dois meses, uma em cada seis revendas de GLP do país está conectada à iniciativa”, destacou o Planalto.

Entenda

Para se candidatar ao programa, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família com pelo menos duas pessoas, ter renda per capita de até meio salário mínimo e manter o CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses. Também é preciso que o CPF do responsável familiar esteja regular e que o cadastro não apresente pendências como averiguação cadastral ou indício de óbito.

Aplicativo

No app Meu Social - Gás do Povo, as famílias podem verificar se estão elegíveis, conferir a situação do vale recarga e encontrar revendas credenciadas, além de telefones e endereços de pontos credenciados.

Para pessoas sem acesso à internet ou celular, também é possível usar o vale recarga por meio das opções: cartão do Programa Bolsa Família (com chip); cartão de débito da Caixa; informando o CPF do responsável familiar na máquina do cartão.

Canais

Beneficiários do CadÚnico podem consultar o direito ao vale recarga Gás do Povo pelos seguintes canais:

- aplicativo Meu Social – Gás do Povo

- consulta do CPF do responsável familiar na página do programa 

- Portal Cidadão Caixa 

- Atendimento Caixa Cidadão – 0800 726 0207

Relacionadas
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, deliberação das Medidas Provisórias nºs 1.312 e 1.313, de 2025. Mesa: senador Laércio Oliveira (PP-SE); líder do governo no Senado Federal, senador Jaques Wagner (PT-BA); presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP); senador Izalci Lucas (PL-DF); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Danilo Augusto Barboza de Aguiar. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado aprova MP que cria programa Gás do Povo; texto vai à sanção
Botijão de gás
Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Edição:
Graça Adjuto
Programa Gás do Povo Lula Sanção Botijão Recarga
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
14/02/2026 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 – Bórmio – Lucas Pinheiro Braathen durante a prova do slalom gigante. Foto: Rafael Bello/COB
Esportes Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
sab, 14/02/2026 - 11:06
São Paulo (SP), 09/03/2025 - Carnaval 2025 - Sambódromo do Anhembi, desfile das Campeãs do carnaval de São Paulo. Escola de Samba Mocidade Alegre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura SP: desfiles tem religiosidade e homenagens a povos originários
sab, 14/02/2026 - 11:05
Brasília (DF) 02/03/2025 Bloco das Montadas reune diversos foliões na área externa do Museu Nacional da República Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Cultura Folia na capital federal promete ser a maior da história
sab, 14/02/2026 - 11:02
Império Serrano - Carnaval 2022 21/04/2022 Grupo Série Ouro Sambódromo Segundo dia do Carnaval 2022 Fotógrafo - Gustavo Domingues
Cultura Série Ouro: Escolas "jovens" disputam título com medalhões do carnaval
sab, 14/02/2026 - 10:31
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Política Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona
sab, 14/02/2026 - 10:15
Brasília (DF) - Salões de beleza do DF têm até abril para contratar técnico em microbiologia. Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil
Economia Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
sab, 14/02/2026 - 10:01
Ver mais seta para baixo