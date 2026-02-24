logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senado aprova MP que transforma ANPD em agência reguladora

Órgão está previsto na lei que ficou conhecida como ECA Digital
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 18:22
São Luís
Brasília (DF) 14/02/2025 - Proibição do uso de celulares nas escolas. A aluna do colégio Galois, Joana Chiaretto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (24) a Medida Provisória (MP) 1317/25, que transforma a atual Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora, com o nome de Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

A proposta também cria uma carreira própria para a nova entidade, responsável pela regulação, fiscalização e proteção de dados. O texto agora vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A nova agência reguladora de natureza especial será vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A ANPD terá autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, além de patrimônio próprio.

O texto da MP também criou um órgão de auditoria na estrutura da atual autoridade, agora transferida para a agência.

Proteção de crianças e adolescentes

Além de equiparar a então Autoridade Nacional de Proteção de Dados às demais agências reguladoras, o projeto busca assegurar a proteção dos direitos de crianças e de adolescentes no ambiente digital.

A MP foi assinada pelo presidente Lula no mesmo evento em que foi sancionada a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital, que chegou a ser chamada de lei contra "adultização" e de ECA Digital.

A lei prevê que a fiscalização e a punição desses crimes no ambiente digital sejam feitas por uma autoridade nacional autônoma, que será a nova agência reguladora.

Na avaliação do relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a transformação da ANPD em agência reguladora é uma medida adequada às novas responsabilidades que lhe foram atribuídas.

“A relevância se verifica pela necessidade de dotar a ANPD da estrutura necessária para o exercício de suas funções, especialmente aquelas que lhe foram atribuídas pela regulamentação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente”, disse.

Especialista em Regulação de Proteção de Dados

A nova carreira criada para a ANPD é a de Regulação e Fiscalização de Proteção de Dados, composta de cargos de Especialista em Regulação de Proteção de Dados.

O cargo, de nível superior, tem atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle de proteção dos dados pessoais.

Caberá a esse especialista também a implementação de políticas e a realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.

Pelo texto aprovado, serão 200 cargos de especialista, criados a partir da transformação de 797 cargos vagos de agente administrativo, de nível intermediário, da carreira da previdência, da saúde e do trabalho.

Também foram criados 18 cargos de livre provimento: 4 cargos em comissão do Executivo (CCE) e 14 funções comissionadas do Executivo. O preenchimento dos cargos, no entanto, dependerá de autorização orçamentária.

“A transformação de cargos a que se refere o caput deste artigo será realizada sem aumento de despesa, mediante compensação financeira entre os valores correspondentes à totalidade da remuneração dos cargos e das funções que estão sendo criados e os valores correspondentes à totalidade da remuneração dos cargos que estão sendo transformados, vedada a produção de efeitos retroativos”, diz o texto aprovado.

Relacionadas
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Portugal aprova restrições a acesso de crianças a redes sociais
Logo da plataforma X, Twitter. Foto: X/Divulgação
Violações no Grok continuam, dizem MPF, ANPD e Senacon
São Paulo (SP), 17/01/2025 - A
Empresa suspende coleta de íris de brasileiros após decisão da ANPD
Edição:
Vinicius Lisboa
Senado Congresso Nacional medida provisória ANPD proteção de dados ECA Digital
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Adesivos de operadoras de cartões de benefícios em restaurante. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Justiça de SP mantém novas regras do vale-alimentação, informa AGU
ter, 24/02/2026 - 20:26
Belo Horizonte (MG), 24/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Desembargador Luís Carlos Gambogi, durante sessão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foto: TJMG/Divulgação
Justiça Desembargador vai assumir vaga de ministro afastado pelo STJ
ter, 24/02/2026 - 20:19
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Moradores relatam desespero após mortes em Juiz de Fora
ter, 24/02/2026 - 20:16
Goiânia (GO), 24/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Defensoria Pública do Estado de Goiás. Foto: DPE-GO/Divulgação
Justiça Caso Itumbiara: Defensoria de GO move ação contra 10 veículos de mídia
ter, 24/02/2026 - 20:12
Brasília (DF), 24/02/2026 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política Senado aprova regras mais duras para condenados por morte de policiais
ter, 24/02/2026 - 20:07
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Governo anuncia repasse a prefeituras de MG para ajuda a desabrigados
ter, 24/02/2026 - 19:57
Ver mais seta para baixo