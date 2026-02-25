logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres

Objetivo é reduzir a mortalidade de animais domésticos e silvestres
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 25/02/2026 - 17:36
São Luís
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - RESGATE - Como as águas ainda estão altas, várias pessoas continuam resgatando animais em Mathias Velho, Canoas. - Tutora consegue resgatar seu gato em Mathias Velho. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta quarta-feira (25) o Projeto de Lei (PL) 2950/2019 que estabelece ações de proteção a animais afetados por emergências, acidentes e por desastres. O projeto, que vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, institui a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados, com regras para resgate, acolhimento e destinação de animais afetados e altera leis ambientais e de segurança de barragens. 

A proposta visa estruturar protocolos permanentes para atuação preventiva e coordenada em casos de emergência. O projeto também prevê medidas preventivas e reparatórias que deverão ser adotadas por empreendedores sujeitos a licenciamento ambiental. 

O foco é a redução da mortalidade de animais domésticos e silvestres em desastres por meio da integração de políticas de proteção ambiental e defesa civil e da maior conscientização sobre direitos e bem-estar animal. 

Veja as ações previstas para cada ente federativo: 

União: 

  • Apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de risco de desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, resgate, acolhimento e manejo dos animais atingidos 
  • Estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em unidades de conservação federais

Estados 

  • Apoiar os municípios na identificação e mapeamento das áreas de risco 
  • Oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção, acolhimento e  manejo de animais resgatados

Municípios 

  • Oferta de capacitação de recursos humanos para as ações de proteção, acolhimento e  manejo de animais resgatados
  • Fiscalização das áreas de risco de desastre
  • Intervenção preventiva e a evacuação dos animais das áreas de alto risco ou vulneráveis
  • Organizar o sistema de resgate e atendimento emergencial à fauna impactada 
  • Prover abrigos temporários para os animais resgatados
  • Estimular a participação de entidades privadas, de associações de voluntários e de organizações não governamentais nas ações de acolhimento dos animais
Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Voluntário acompanha busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
CHUVAS NO RS - Resgate de animais ilhados no Rio Grande do Sul. Foto: Carla Sassi/Instagram
RS firma acordo com ONG para assistência a animais resgatados
Edição:
Sabrina Craide
animais resgatados desastres naturais Senado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Política Estupro: CCJ aprova vulnerabilidade absoluta para menor de 14 anos
qua, 25/02/2026 - 18:35
Smash de Singapura - duplas mistas - Hugo Calderano e Bruna Takahashi
Esportes Calderano e Bruna Takahashi vão à semi de duplas do Smash de Singapura
qua, 25/02/2026 - 18:31
Ubá (MG), 25/02/2026 - ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, fala com jornalistas para anúncio de ajuda para os municípios atingidos pela chuva e alagamento. Foto: Márcio Pinheiro/MIDR
Geral Ministro diz que equipes federais permanecerão na Zona da Mata mineira
qua, 25/02/2026 - 18:26
Matias Barbosa (MG), 24/02/2026 - Casas alagadas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura Matias Barbosa/Divulgação
Meio Ambiente Aquecimento do Atlântico potencializa eventos climáticos extremos
qua, 25/02/2026 - 17:46
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - RESGATE - Como as águas ainda estão altas, várias pessoas continuam resgatando animais em Mathias Velho, Canoas. - Tutora consegue resgatar seu gato em Mathias Velho. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
qua, 25/02/2026 - 17:36
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Chega a 46 o número de mortos nas chuvas na Zona da Mata Mineira
qua, 25/02/2026 - 17:18
Ver mais seta para baixo