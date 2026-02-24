logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senado aprova regras mais duras para condenados por morte de policiais

Presos podem ser enviados para presídios de segurança máxima
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 24/02/2026 - 20:07
Brasília
Brasília (DF), 24/02/2026 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
© Carlos Moura/Agência Senado

O Senado aprovou nesta terça-feira (24) o Projeto de Lei (PL) 5391/20 que estabelece regras mais rígidas para condenados por homicídios de policiais e outros agentes de segurança. O projeto altera a Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, que trata da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Pela proposta, serão enviados para estabelecimentos penais federais de segurança máxima o preso - provisório ou condenado - pela prática do crime de homicídio qualificado quando praticado contra autoridade ou agente integrante do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, das polícias, das Forças Armadas, ou seus parentes, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

O projeto propõe, ainda, alterações na Lei de Execução Penal no que diz respeito ao instituto do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), para que sejam incluídos neste regime os presos que praticarem homicídio contra militares e agentes da segurança pública.

A proposta inclui ainda no RDD os presos que tenham reiterado na prática de crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça, hediondos ou equiparados. A reiteração será reconhecida a partir da segunda condenação, não se exigindo o trânsito em julgado.

 

Edição:
Sabrina Craide
Senado violência contra policiais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Justiça PF diz que não conseguiu ver vídeos Operação Contenção e aciona STF
ter, 24/02/2026 - 20:34
Matias Barbosa (MG), 24/02/2026 - Casas alagadas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura Matias Barbosa/Divulgação
Geral Alagada, Matias Barbosa (MG) fecha unidades de saúde e suspende aulas
ter, 24/02/2026 - 20:33
Dolar-Moeda estrangeira
Economia Bolsa bate recorde e supera os 191 mil pontos com capital externo
ter, 24/02/2026 - 20:30
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Adesivos de operadoras de cartões de benefícios em restaurante. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Justiça de SP mantém novas regras do vale-alimentação, informa AGU
ter, 24/02/2026 - 20:26
Belo Horizonte (MG), 24/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Desembargador Luís Carlos Gambogi, durante sessão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foto: TJMG/Divulgação
Justiça Desembargador vai assumir vaga de ministro afastado pelo STJ
ter, 24/02/2026 - 20:19
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Moradores relatam desespero após mortes em Juiz de Fora
ter, 24/02/2026 - 20:16
Ver mais seta para baixo