logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar

Boletim informa que quadro é compatível com desidratação
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 18:16
São Luís
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados para o Superior Tribunal Militar (STM), Procuradoria-Geral da República (PGR), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Bancada: senador Jader Barbalho (MDB-PA). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
© Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) foi internado no Hospital Beneficente Portuguesa nesta quinta-feira (5), em Belém, no Pará. Segundo boletim divulgado pela unidade de saúde, Barbalho deu entrada após apresentar episódio de mal-estar.

“O paciente foi admitido com quadro clínico compatível com desidratação, sendo indicada internação hospitalar para reposição volêmica endovenosa com administração medicamentosa e realização de exames complementares”, diz o boletim.

O informe diz ainda que Barbalho está lúcido, “orientado em tempo e espaço”, sem evidência de déficit motor e em estabilidade clínica.

O senador segue acompanhado por equipe multiprofissional e deve ficar em observação médica nas próximas horas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
04/02/2026 - Brasília - Entrevista exclusiva com o senador Paulo Paim, sobre a escala de trabalho 6x1, em seu gabinete no Senado Federal. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Não há mais razão para manter escala 6x1 e jornada de 44h, diz senador
Brasília (DF), 24/09/2025 Senador , Renan Calheiros, durante coletiva após aprovação do projeto de lei (PL 1.952/2019) que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Senado instala comissão para apurar fraudes do Banco Master
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, deliberação das Medidas Provisórias nºs 1.312 e 1.313, de 2025. Mesa: senador Laércio Oliveira (PP-SE); líder do governo no Senado Federal, senador Jaques Wagner (PT-BA); presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP); senador Izalci Lucas (PL-DF); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Danilo Augusto Barboza de Aguiar. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado aprova MP que cria programa Gás do Povo; texto vai à sanção
Edição:
Vinicius Lisboa
Pará Belém Senado Jader Barbalho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
qui, 05/02/2026 - 18:34
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados para o Superior Tribunal Militar (STM), Procuradoria-Geral da República (PGR), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Bancada: senador Jader Barbalho (MDB-PA). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
qui, 05/02/2026 - 18:16
09/12/2025 - Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejotização do trabalho
qui, 05/02/2026 - 18:10
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ
Justiça STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão
qui, 05/02/2026 - 18:02
Governador Valadares (MG) - Passagem da lama pelo Rio Doce, por causa do rompimento de duas barragens em Mariana, Minas Gerais, causa desastre ambiental (Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios/Divulgação)
Saúde Ações de saúde receberam quase R$ 1 bilhão do Fundo Rio Doce em 2025
qui, 05/02/2026 - 17:45
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Educação Programa leva professores de escolas públicas a intercâmbio no Panamá
qui, 05/02/2026 - 17:39
Ver mais seta para baixo