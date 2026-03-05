logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Alckmin deixará ministério em abril, mas seguirá como vice

Ministro apresentou balanço das ações da pasta sob seu comando
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 18:39
Brasília
Brasília (DF), 05/03/2026 - Vice Presidente da República Geraldo Alckmin. Foto: Cadu Gomes/VPR
© Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira (5) que deixará o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) em 4 de abril, prazo limite previsto na legislação eleitoral para quem pretende disputar as eleições de 2026

Alckmin, no entanto, permanece no cargo de vice-presidente.

A regra de desincompatibilização exige que ministros deixem o cargo seis meses antes do  primeiro turno da eleição, marcado para 4 de outubro. A exigência, no entanto, não se aplica à vice-presidência. Assim, Alckmin pode continuar no posto mesmo participando da disputa eleitoral, desde que não assuma a Presidência da República durante esse período.

Pela legislação, caso o vice exerça temporariamente a Presidência dentro dos seis meses que antecedem a eleição, se tornaria inelegível. Por isso, se decidir disputar outro cargo, Alckmin terá de evitar substituir Lula em eventuais ausências.

Acordo Mercosul–UE

Em clima de despedida do cargo, Alckmin compareceu à apresentação dos números da balança comercial de fevereiro. Normalmente, apenas técnicos da Secretaria de Comércio Exterior divulgam os dados.

Alckmin fez um breve balanço dos pouco mais de três anos à frente do Mdic. 

O vice-presidente e ministro comentou a aprovação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e reafirmou que a expectativa do governo é que o tratado entre em vigor em maio.

Segundo Alckmin, a ratificação pelo Congresso Nacional, que concluiu a aprovação do tratado na noite de quarta-feira (4), encerra mais de duas décadas de negociações e abre caminho para a aplicação provisória do pacto. 

O vice-presidente destacou ainda que o acordo prevê salvaguardas para proteger a indústria nacional em caso de aumento excessivo de importações.

Portal Único

Geraldo Alckmin também destacou avanços no Portal Único de Comércio Exterior (Siscomex), plataforma digital que integra procedimentos de exportação e importação no país.

De acordo com o ministro, o sistema respondeu pela primeira vez por cerca de 50% das operações de importação brasileiras em fevereiro. 

A expectativa do governo é que a plataforma esteja totalmente implementada até o fim do ano.

Segundo estimativas do Mdic, a modernização dos processos pode gerar redução de custos superior a R$ 40 bilhões por ano para empresas que operam no comércio exterior, com diminuição do tempo de liberação de mercadorias e simplificação de procedimentos burocráticos.

Futuro político

O futuro político de Alckmin ainda é tema de negociações no governo. 

Ainda não se sabe se ele disputará novamente a vice-presidência na chapa de Lula, o governo de São Paulo, cargo que ocupou por quatro mandatos (2001 a 2006 e 2011 a 2018), ou uma vaga ao Senado pelo estado. 

São Paulo é o maior colégio eleitoral do país.

As negociações também envolvem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citado como possível candidato ao governo paulista, embora tenha demonstrado resistência à disputa. 

A definição deve ocorrer apenas nos próximos meses, à medida que as alianças e candidaturas nos estados forem sendo consolidadas.

Relacionadas
Brasília (DF), 04/12/2025 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, durante a abertura da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Alckmin: governo prepara decreto de salvaguardas no acordo Mercosul-UE
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Balança comercial tem quarto melhor resultado para fevereiro
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
MDIC cria portal com informações sobre comércio entre Mercosul e UE
Edição:
Fernando Fraga
Geraldo Alckmin MDIC Vice-Presidência da República Lula desincompatibilização Eleições acordo Merccosul-UE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Dólar fecha em R$ 5,28 com preocupações sobre Oriente Médio
qui, 05/03/2026 - 20:05
São Paulo (SP), 05/03/2026 - O Instituto Cidades Sustentáveis e a Ipsos-Ipec lançaram os resultados da Pesquisa Viver nas Cidades: Mulheres 2026. Foto: Rede Nossa São Paulo/Divulgação
Direitos Humanos Sete em cada dez mulheres relatam já terem sofrido assédio, diz estudo
qui, 05/03/2026 - 19:51
Brazlândia (DF) - Em setembro, diversas cidades do país promovem a festa do morango. Com tecnologia, agricultores conseguem colher a fruta o ano todo (Valter Campanato/Agência Brasil)
Geral Canal Gov destaca agricultura familiar no novo programa Campo da Gente
qui, 05/03/2026 - 19:23
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
qui, 05/03/2026 - 19:13
Brasília (DF), 05/03/2026 - 15ª conferência dos países participantes da Convenção sobre Espécies Migratórias. Foto: CMS/Divulgação
Meio Ambiente Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
qui, 05/03/2026 - 19:06
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Por unanimidade, STF nega prisão domiciliar a Bolsonaro
qui, 05/03/2026 - 18:57
Ver mais seta para baixo