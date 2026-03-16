logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue em UTI

Informação foi divulgada hoje pelo Hospital DF Star
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 12:30
Brasília
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Hospital DF Star indica que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial ao longo das últimas 24 horas.

Bolsonaro está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) da unidade desde a manhã da última sexta-feira (13), tratando de uma broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

De acordo com a equipe médica, houve recuperação da função renal e melhora parcial de marcadores inflamatórios, “denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída”.

Ainda segundo o boletim, Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI), com suporte clínico intensivo, fisioterapia respiratória e motora e sem previsão de alta.

O documento é assinado pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini; pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado; pelo coordenador da UTI Geral, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior; e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

O ex-presidente está detido na Papudinha (prédio no Complexo Penitenciário da Papuda), onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses, por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.

Na última sexta-feira, ele passou mal e foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital DF Star, com febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro melhora função renal, mas marcadores inflamatórios sobem
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro tem piora da função renal e aumento de inflamação
O chefe do médico da UTI, Everton Padilha Gomes, examina uma radiografia de tórax de um paciente em um hospital de campo criado para tratar pacientes que sofrem da doença por coronavírus (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo
Broncopneumonia: entenda quadro que causou internação de Bolsonaro
Edição:
Valéria Aguiar
ex-presidente Bolsonaro Hospital DF Star broncopneumonia bacteriana bilateral UTI
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça suspende uso de terrenos como garantia de capitalização do BRB
seg, 16/03/2026 - 13:25
Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram
Geral PM morta com tiro na cabeça não tinha tendência suicida, diz ex-marido
seg, 16/03/2026 - 13:25
Comércio eletrônico,Cartão de Crédito Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mutirão da Febraban para negociar dívidas com bancos vai até 31/03
seg, 16/03/2026 - 13:07
Brasília (DF), 02/02/2026 - O ministro do STF, Flávio Dino, participa da abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Dino acaba com a aposentadoria compulsória como punição a juízes
seg, 16/03/2026 - 13:06
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue em UTI
seg, 16/03/2026 - 12:30
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Anti-fake: Receita Federal enviou e-mail sobre inconsistências na declaração? Arte/Agência Brasil
Economia IRPF 2026 terá restituição automática para pequenos contribuintes
seg, 16/03/2026 - 12:03
Ver mais seta para baixo