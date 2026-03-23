Política
Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial
Resolução está no Diário Oficial desta segunda-feira (23)
Agência Brasil
Publicado em 23/03/2026 - 08:51
Brasília
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Resolução do Senado publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) cria a Frente Parlamentar pela Paz Mundial no âmbito do Congresso Nacional.
A frente será formada pelos senadores, e é permitida a participação de ex-parlamentares como membros honorários.
De acordo com a Resolução 45/2025, a frente terá regimento próprio e se reunirá nas dependências do Senado Federal.
São objetivos do grupo:
- fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial;
- promover o debate e o apoio à tramitação de ações parlamentares voltadas à promoção da paz no Brasil e no mundo;
- Apoiar iniciativas voltadas à solução pacífica dos conflitos e à convivência harmônica entre os povos;
O texto foi apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS).
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