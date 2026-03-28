logo ebc
logo Agência Brasil
Política

CPMI do INSS termina sem relatório final

Presidente da comissão não acata votar relatório alternativo
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil *
Publicado em 28/03/2026 - 11:19
Brasília
Brasília- DF – 27/3/2026 – Reunião da CPMI do INSS para leitura do relatório final pelo relator, Alfredo Gaspar. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Brasil.

Após sete meses de trabalho, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI do INSS) foi encerrada sem relatório final. O parecer do deputado Alfredo Gaspar (União-AL) foi rejeitado pela maioria dos membros da comissão, com um placar de 19 a 12. LINK 1 

Logo após a apuração do resultado, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), decidiu pelo encerramento dos trabalhos da comissão sem a votação de um relatório alternativo, produzido pela base governista.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) apresentou uma questão de ordem para a apreciação do relatório alternativo. Viana não acatou o pedido e não indicou um relator para ler o texto da base governista.

Carlos Viana anunciou que a investigação continuará. Cópias do relatório rejeitado, segundo ele, serão encaminhadas a diversas instituições, incluindo o Ministério Público Federal (MPF) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) disse que o documento da base governista será levado à Polícia Federal.

Entenda

A reunião começou pouco antes das 10h de sexta-feira (27) e terminou depois da 1h da madrugada deste sábado (28). 

Com mais de 4 mil páginas, o texto do relator pedia o indiciamento de 216 pessoas.

Entre os indiciados estão Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS; o empresário Maurício Camisotti; o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro; ex-ministros, ex-dirigentes do INSS e parlamentares.

O relator pediu ainda o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, empresário e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Segundo Gaspar, ele teria recebido repasses do Careca do INSS por meio de uma amiga, a empresária Roberta Luchsinger, também indiciada.

O documento foi apresentado após o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar, na quinta-feira (26), a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS

Com a decisão, os trabalhos da comissão deveriam ser encerrados neste sábado.

Relatório alternativo

O relatório alternativo, apresentado pela base do governo, pede o indiciamento de 201 pessoas, incluindo ex-ministros, políticos, servidores do INSS, dirigentes de associações e assessores.

Entre os indiciados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, citado como comandante de suposta organização criminosa que fraudava descontos associativos do INSS. 

O parecer também pede o indiciamento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por organização criminosa.

Investigação

A CPMI iniciou os trabalhos em agosto de 2025 e passou a investigar descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

No decorrer das sessões, a comissão também passou a apurar as supostas ligações do Banco Master com a concessão irregular de empréstimos consignados a aposentados.

Nas últimas semanas, a CPMI foi acusada de vazar conversas pessoais de Daniel Vorcaro. Os dados estavam em celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal e repassados à comissão após autorização do ministro André Mendonça, relator do caso no STF.

* Com informações da Agência Senado

Relacionadas
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,Previdência Social
Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar
Brasília (DF), 26/03/2026 - Sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Por 8 votos a 2, STF derruba prorrogação da CPMI do INSS
Brasília (DF), 22/04/2025 - A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram hoje (23/4) a Operação Sem Desconto, com o objetivo de combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Fotos Polícia Federal.
PF e CGU deflagram nova fase da Operação Sem Desconto
Edição:
Fernando Fraga
CPMI do INSS aposentados pensionistas Congresso Nacional indiciamentos relatório final fraude no INSS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
tiger woods
Esportes Jogador de golfe norte-americano Tiger Woods é preso após acidente
sab, 28/03/2026 - 14:02
Banderas de Cuba em uma rua comercial no centro de Havana 20/07/2022 REUTERS/Alexandre Meneghini
Internacional México localiza veleiros que transportavam ajuda para Cuba
sab, 28/03/2026 - 13:45
Brasília - A secretária-geral adjunta da Organização das Nações Unidas (ONU) e diretora executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, durante encontro com a bancada feminina do Congresso Nacional e mulheres líderes da sociedade civil, na sede da
Internacional Após recuo do Chile, Lula mantém apoio a Bachelet para chefiar a ONU
sab, 28/03/2026 - 13:41
Brasília (DF), 28/03/2026 - Bagre gigante da Amazônia. Foto: Fish TV.
Meio Ambiente COP15 aprova maior proteção de bagres gigantes da Amazônia e ariranhas
sab, 28/03/2026 - 13:16
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Política Zanin, do STF, suspende eleição indireta para governo do Rio
sab, 28/03/2026 - 12:20
Brasília- DF – 27/3/2026 – Reunião da CPMI do INSS para leitura do relatório final pelo relator, Alfredo Gaspar. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CPMI do INSS termina sem relatório final
sab, 28/03/2026 - 11:19
Ver mais seta para baixo