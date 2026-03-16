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Política

Enorme orgulho, diz Lula sobre indicações do Brasil ao Oscar

Presidente parabenizou todo elenco do filme O Agente Secreto
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 10:01
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 06/03/2026 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanha o anúncio de um hub internacional da GOL no Aeroporto do Galeão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o diretor Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura e toda a equipe que participou do longa O Agente Secreto, que concorreu ao Oscar neste domingo (15) nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco. O filme encerrou sua participação no evento sem estatuetas.

Em seu perfil na rede social X, Lula parabenizou ainda o brasileiro Adolpho Veloso, diretor de fotografia do longa Sonhos de Trem, que concorreu ao Oscar na categoria Melhor Fotografia. O drama também não levou a estatueta. “Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar”, escreveu o presidente.

“Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias.”

Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema”, concluiu o presidente.

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Edição:
Valéria Aguiar
Presidente Lula Oscar 2026 O Agente Secreto diretor Kleber Mendonça Filho ator Wagner Moura
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