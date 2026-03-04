logo ebc
Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha

Líderes criticaram guerra no Oriente Médio
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 20:24
Brasília
Madri, Espanha, 26.04.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva brasileira se encontram c em Madri com primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Arquivo/Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta quarta-feira (4) com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, e aceitou o convite para visita bilateral ao país europeu, prevista para 17 de abril, em Barcelona. 

Lula também confirmou participação na quarta reunião de alto nível do grupo "Em Defesa da Democracia", prevista para o dia 18 de abril, também na cidade catalã. 

A iniciativa foi lançada no ano passado e envolve os governos de Brasil, Espanha, Colômbia, Chile e Uruguai. 

Lula e Sánchez também conversaram sobre a situação no Oriente Médio, no contexto do conflito armado travado entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, ambos compartilharam o desejo de que a guerra possa chegar a um fim com a maior brevidade possível e que as negociações de paz possam ter início sob o amparo do direito internacional.

Lula e Sánchez ainda reiteraram compromisso com o multilateralismo como caminho para construção da paz e do desenvolvimento sustentável.

Contrário à guerra, o presidente do governo da Espanha provocou a irritação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após negar o uso de bases militares no sul do país para o lançamento de ataques contra o Irã. O norte-americano chegou a ameaçar cortar relações comerciais com o país europeu, mas Sánchez vem mantendo a posição de não cooperar em favor do conflito armado.

Edição:
Sabrina Craide
Conflito no Oriente Médio Lula Pedro Sanchez multilateralismo
