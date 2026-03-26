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Política

Lula destaca relação de parceria entre governo federal e prefeituras

No RJ, presidente defende apoio aos municípios com obras e serviços
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 19:26
Brasília
Niterói (RJ), 26/03/2026 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (26), em Niterói, na região metropolitana da capital fluminense, da abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro. No evento, ele defendeu que o governo federal esteja ao lado dos gestores municipais na resolução dos problemas que afetam a população.

"Não é possível o país dar certo se a cidade estiver errada", disse.

"É preciso que todos os entes estejam mais ou menos combinados e concomitantemente trabalhando juntos para as coisas darem certo. É na cidade que o povo quer escola, que o povo quer o médico", afirmou o presidente.

A Caravana Federativa, que chegou à 18ª edição, é uma ação do governo federal que reúne representantes de diversos órgãos federais e oferece suporte direto a prefeitos, prefeitas e equipes técnicas, com orientações sobre políticas públicas, acesso a recursos e iniciativas em andamento.

 

Niterói (RJ), 26/03/2026 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Lula participa da Caravana Federativa no Rio de Janeiro, por Fernando Frazão/Agência Brasil

Realizado no Caminho Niemeyer, na orla da Baía de Guanabara, o evento inclui oficinas, estandes de atendimento e uma série de diálogos com gestores do estado e dos municípios fluminenses.

"Essa caravana é para que vocês possam, prefeitos, prefeitas e secretários, procurar as barracas dos ministérios e tentar resolver os problemas agora. Resolver o problema de empréstimo que não saiu, da obra que não saiu", exemplificou Lula, durante o discurso.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, elogiou a postura do governo federal nas parcerias institucionais com os municípios.

"O que nós estamos observando com governos autoritários, na América Latina, é uma forte perseguição, em alguns países, às autoridades locais. O senhor [Lula], como governante democrata, não só não persegue como oferece a mão e faz parceria com os prefeitos independentemente de partidos políticos", disse Neves.

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Durante a abertura da Caravana Federativa, na área da saúde, foram anunciadas as entregas de 12 Unidades Odontológicas do programa Brasil Sorridente, para 12 municípios do estado do Rio de Janeiro, e de 15 kits de Equipamentos Odontológicos.

Também foi divulgado o envio de 56 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que vão contemplar 30 prefeituras.

Além disso, foram anunciados cinco termos de execução no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, totalizando R$ 31 milhões, segundo o governo federal.

Outro anúncio envolve um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 1 bilhão, para a companhia Águas do Rio.

Os recursos serão investidos em obras de redução de perda de água e ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto em nove municípios do estado, incluindo 16 comunidades e 200 mil moradores que vivem no Complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

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Edição:
Vinicius Lisboa
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