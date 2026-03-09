logo ebc
Lula e presidenta do México querem reunir empresários dos dois países

Objetivo é explorar novas oportunidades de negócios
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/03/2026 - 19:59
Brasília
Honduras, 09/04/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro bilateral com Presidenta do México Claudia Sheinbaum. Foto: Ricardo Stuckert/PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, concordaram em realizar um evento com empresários do setor privado dos dois países em datas a serem definidas entre junho e julho deste ano. Os dois conversaram por telefone nesta segunda-feira (9). 

Segundo o Palácio do Planalto, a sugestão partiu de Lula com a intenção de que os dois países explorem novas oportunidades de negócios. A mandatária mexicana aceitou o convite. 

Na conversa de hoje, os presidentes ainda manifestaram interesse em aprofundar a parceria bilateral na área de energia. Lula reiterou o convite para uma visita da presidente Claudia Sheinbaum ao Brasil.

Etanol

Em outubro do ano passado, os presidentes haviam concordado em realizar ações para aprofundar parceria econômica. A mexicana, inclusive, pediu apoio do brasileiro para obter cooperação brasileira para a produção de etanol.

Claudia Sheinbaum também havia manifestado interesse em contar com informações do Brasil sobre a implementação de programas sociais de combate à fome e à pobreza naquele país.

São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Presidenta do México descarta invasão dos EUA para combater cartéis no país Foto: Governo do México.
Presidente do México fala com Trump sobre combate aos cartéis de droga
Edição:
Sabrina Craide
Lula Claudia Sheinbaum México Brasil e México
