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Política

Mujica receberá título Doutor Honoris Causa da Universidade do ABC

Homenagem póstuma terá presença de Lula e de viúva do uruguaio
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 06:59
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 13/05/2025 - Foto tirada em 01/01/2023 - Morreu nesta terça-feira (13), no Uruguai, o ex-presidente, ex-guerrilheiro e ícone da esquerda latino-americana José Alberto “Pepe” Mujica Cordano, aos 89 anos. A notícia foi confirmada pelo atual presidente uruguaio e aliado de Pepe, Yamandú Orsi. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ex-presidente do Uruguai e ícone da da esquerda latino-americana José Pepe Mujica, que morreu no ano passado aos 89 anos, receberá o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do ABC (UFABC).

A cerimônia está marcada para esta quinta-feira (19), no Centro de Formação e Educação Permanente (Cenforpe), em São Bernardo do Campo (SP).

Lucía Topolansky, ex-vice-presidenta do Uruguai e companheira de vida e trajetória política de Mujica, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participam do evento.

Montevidéu, 05/12/2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula e Mujica durante encontro em 2024, no Uruguai - Ricardo Stuckert/PR

A concessão da honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário em junho de 2024, um ano antes da morte de Mujica.

A proposta foi encaminhada pela Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC) e pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), com ratificação da reitoria.

Reconhecimento

A homenagem, agora póstuma, reconhece a trajetória de Mujica como liderança contemporânea associada à promoção de valores como democracia, diversidade, educação, consciência ética e integração regional.

O título é a mais alta distinção acadêmica concedida por universidades a pessoas que se destacaram nas artes, ciências, educação, política, cultura ou causas humanitárias, contribuindo para o progresso social.
 

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Edição:
Talita Cavalcante
José Pepe Mujica Lula Uruguai
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