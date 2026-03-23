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Política

Na Mesa com Datena recebe Simone Tebet e Guilherme Boulos, nesta terça

Programa vai ao ar pela TV Brasil às 21h
EBC
Publicado em 23/03/2026 - 17:21
Brasília
São Paulo (SP), 19/03/2026 - Promotor de Justiça, Lincoln Gakiya, participa do programa Na Mesa com Datena. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A TV Brasil exibe nesta terça-feira (24), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena, programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena.

Neste episódio, o apresentador recebe a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

Durante o Na Mesa com Datena, Simone Tebet comenta a saída do MDB rumo ao PSB, a importância do Ministério do Planejamento, avalia as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho, revelando, inclusive, casos pessoais de assédio, e defende o fim da escala 6x1.

A atração da TV Brasil também entrevista Guilherme Boulos, que compartilha sua paixão pelo Corinthians, defende as políticas de soberania nacional, aponta as estratégias do governo para mitigar a alta nos combustíveis e aborda as negociações com os caminhoneiros.

Além disso, o ministro explica como o governo pretende acelerar a tramitação do fim da escala 6x1 caso o Congresso não avance na pauta.

Programa

Estreado no dia 10 de março com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil.

Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, ampliar o tempo de cobertura factual e aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena - terça-feira, dia 24, às 21h, na TV Brasil

Ao vivo e on demand

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