logo ebc
logo Agência Brasil
Política

PGR dá parecer favorável à prisão domiciliar de Bolsonaro

Medida é humanitária e considera a situação de saúde do ex-presidente
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/03/2026 - 11:38
Brasília
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
© Reuters/Diego Herculano/Arquivo/Proibida reprodução

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (23), parecer favorável à prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro, por motivos de saúde. 

“Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro”, escreveu Gonet. 

Bolsonaro foi condenado pelo Supremo a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes praticados contra a democracia. Ele foi considerado culpado por liderar uma organização criminosa armada que tentou um golpe de Estado. 

Com 71 anos, o ex-presidente cumpre pena na Papudinha, como é conhecida uma ala de celas especiais dentro do 19ª Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Em 13 de março, Bolsonaro passou mal em sua cela e foi levado às pressas para atendimento hospitalar. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao chegar ao hospital, Bolsonaro foi internado em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), com sudorese, calafrios e baixa oxigenação. Ele foi depois diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Ele segue internado no hospital DF Star, em Brasília. 

Após a internação, a defesa voltou a pedir a prisão domiciliar de Bolsonaro, alegando sobretudo o risco de morte do ex-presidente por algum mal súbito, havendo a necessidade de monitoramento constante do estado de saúde. 

Na última sexta (20), o ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal de Bolsonaro, pediu a manifestação da PGR sobre o novo pedido. 

 

Relacionadas
Sede da Procuradoria-Geral da República
Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar para Bolsonaro
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Médica citou risco de morte ao transferir Bolsonaro para hospital
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro mantém melhora clínica e laboratorial, mas segue em UTI
Edição:
Talita Cavalcante
Justiça Jair Bolsonaro Prisão domiciliar PGR
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Política PGR dá parecer favorável à prisão domiciliar de Bolsonaro
seg, 23/03/2026 - 11:38
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 - Tribunal do Juri começa a julgar Jairinho e Monique pela morte de Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça "Condenação é o mínimo para aqueles dois monstros", diz pai de Henry
seg, 23/03/2026 - 11:15
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mercado eleva previsão da inflação para 4,17% este ano
seg, 23/03/2026 - 10:31
Inscrição para Mais Médicos Especialistas
Saúde Março Azul: exames para rastrear câncer de intestino triplicam no SUS
seg, 23/03/2026 - 10:09
Presidente dos EUA Donald Trump 11/3/2026 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional EUA suspendem ataques a usinas; Irã diz que Trump recuou após ameaças
seg, 23/03/2026 - 10:01
Brasília (DF), 24/02/2026 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial
seg, 23/03/2026 - 08:51
Ver mais seta para baixo