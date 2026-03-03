logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro

José Carlos Simonin é pai de um dos acusados do crime
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 18:08
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin, será exonerado nesta terça-feira (3). Ele é pai de Vitor Simonin, um dos envolvidos no estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos ocorrido em Copacabana, no mês passado. 

Segundo a Secretaria, a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados. “A Pasta reafirma seu compromisso com a dignidade humana e a preservação da vida”, informou em nota. 

Vitor está foragido, assim como outro integrante do grupo, Bruno Felipe dos Santos Allegretti. Outros dois envolvidos, Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, já se entregaram para a Polícia

De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, a vítima foi convidada por um aluno da sua escola para ir à casa de um amigo. Quando chegaram ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi recusado imediatamente pela jovem. 

No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que investiga mais dois casos de estupro cometidos contra alunas adolescentes do Colégio Federal Pedro II e praticados por integrantes do mesmo grupo.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Novos casos de estupro por grupo de Copacabana são investigados no Rio
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2025 - Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro - PCRJ. Foto: PCRJ/Divulgação
Segundo envolvido em estupro coletivo se entrega no Rio
Edição:
Sabrina Craide
Estupro Coletivo Exoneração Estupro José Carlos Simonin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: FILE PHOTO: FILE PHOTO: Jose Antonio Kast, presidential candidate of the far-right Republican Party, waves to his supporters, following early results during the presidential election, in Santiago, Chile November 16, 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo/File Photo/File Photo
Internacional Lula vai participar da posse de Kast na presidência do Chile
ter, 03/03/2026 - 19:24
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Bancos poderão descontar aportes antecipados ao FGC
ter, 03/03/2026 - 18:49
Brasília (DF), 03/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Operação da Receita Federal anticontrabando. Foto: Receita Federal/Divulgação
Economia Receita apreende R$ 69 milhões em ação especial anticontrabando
ter, 03/03/2026 - 18:31
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 - A primeira dama Janja Lula da Silva participa do programa Sem Censura, da TV Brasil, com a apresentadora Cissa Guimarães. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Combate ao feminicídio requer mudança cultural, defende Janja
ter, 03/03/2026 - 18:29
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro
ter, 03/03/2026 - 18:08
Birds fly as smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 2, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Irã resiste a ataques e desafia Estados Unidos em nova fase da guerra
ter, 03/03/2026 - 17:52
Ver mais seta para baixo