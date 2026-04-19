logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Documento está disponível na página da instituição
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/04/2026 - 10:21
Brasília
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
© Antonio Augusto/Ascom/TSE

Agentes públicos não devem divulgar ou contribuir para a disseminação de notícias falsas, sob risco de serem punidos por abuso de poder político e econômico. Não podem usar bens ou serviços públicos para favorecer a qualquer candidatura. O que, no caso dos que ocupam cargos eletivos, inclui transformar eventos oficiais em atos de campanha, dos quais, aliás, só podem participar fora do horário de trabalho.

As recomendações, como a obrigação de, no exercício da função pública, observar aos cinco princípios da administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência -, constam da cartilha produzida pela Advocacia-Geral da União (AGU) para orientar agentes públicos e gestores sobre as práticas permitidas e proibidas durante o período eleitoral.

“É permanentemente vedada a disseminação, o endosso ou o compartilhamento de informações sabidamente falsas, descontextualizadas ou não verificadas [fake news], bem como de conteúdos que promovam discurso de ódio, discriminação, incitação à violência, ataques pessoais, desqualificação moral ou afronta à dignidade de pessoas ou grupos”, alerta a publicação ao tratar do uso indevido das redes sociais e da disseminação de desinformação.

“Em período eleitoral, a observância desses deveres deve ser redobrada, em razão do elevado potencial de impacto das manifestações públicas das autoridades sobre o debate democrático e sobre a confiança da sociedade nas instituições”, recomenda a AGU na cartilha.

Mesmo que não configurem infração eleitoral, algumas condutas podem ser tipificadas como infração ética por implicarem um conflito entre o exercício da função pública e a promoção pessoal ou político-partidária da autoridade. 

Daí a proibição ao uso da visibilidade, prestígio institucional ou prerrogativas de cargo público para autopromoção com finalidade político-eleitoral, ou para induzir os eleitores a confundirem realizações administrativas decorrentes da atuação institucional do Estado como mérito pessoal de determinado agente público.

Segundo a AGU, a Cartilha Eleitoral: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais nas Eleições 2026 é “um instrumento de orientação prática, voltado a apoiar agentes públicos e gestores na tomada de decisões seguras no cotidiano administrativo no contexto eleitoral”.

O documento é também uma contribuição para a prevenção de irregularidades e a conformidade das ações estatais, diz a AGU.

Em sua 11ª edição, a cartilha detalha conceitos como abuso de poder e improbidade administrativa e as regras sobre propaganda, uso de bens públicos e gestão de recursos. 

A cartilha contém um calendário orientativo sobre as principais datas do ano eleitoral e capítulos dedicados ao combate à desinformação no contexto eleitoral; o uso ético das redes sociais e a propaganda eleitoral na internet,  permitida só a partir de 16 de agosto.

“Por tudo isso, espera-se que a cartilha contribua para uma atuação pública segura, responsável e comprometida com o interesse público durante este ano de 2026, fortalecendo as instituições e contribuindo com a lisura do processo eleitoral”, esclarece a AGU na apresentação da cartilha. 

Relacionadas
Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022.
Onze governadores renunciam para disputar eleições de outubro
Brasília (DF), 07/04/2026 - O ministro Nunes Marques durante sessão do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
Nunes Marques é eleito presidente do TSE
Edição:
Fernando Fraga
eleições 2026 AGU agente público
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Prefeitura de Goiânia/Merenda escolar
Educação Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas
dom, 19/04/2026 - 11:50
17.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Palácio Real de Pedralbes, Espanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula chega à Alemanha para assinar parcerias comerciais e de inovação
dom, 19/04/2026 - 11:06
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
Política Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas
dom, 19/04/2026 - 10:21
Panamá - 19/04/2026 - Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas. Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmídia/CBJ
Esportes Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas
dom, 19/04/2026 - 09:36
Cuiabá - 19.04.2026 - Seleção Feminina comemorando o título do FIFA Series - Foto: Lívia Villas Boas | CBF
Esportes Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino
dom, 19/04/2026 - 09:25
FILE PHOTO: An employee works on a solar panel production line at the Systovi factory in Carquefou near Nantes, France, March 29, 2024. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
Internacional Soberania em minerais críticos permite emprego verde na América Latina
dom, 19/04/2026 - 09:25
Ver mais seta para baixo