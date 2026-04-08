logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo envia esta semana PL sobre fim da escala 6x1

“Avanço tecnológico deve gerar descanso", diz Lula
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 16:57
Brasília
08.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista ao ICL, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O governo federal enviará ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, um projeto de lei (PL) que trata da redução de jornada semanal de trabalho sem redução de salários para o trabalhador. A informação é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista ao canal ICL Notícias, nesta quarta-feira (8).

Ontem (7), entretanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que o debate ocorrera por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que, atualmente, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Embora tenha reconhecido a existência de outras propostas no Legislativo, o presidente Lula defendeu um texto próprio do governo para nortear a discussão.

Para o presidente, a melhoria das condições de trabalho, como o fim da escala de seis dias de trabalho e um de descanso (6x1), deveria ser consequência do aumento de produtividade do trabalhador diante dos avanços tecnológicos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Durante a entrevista, Lula resgatou sua experiência como metalúrgico para ilustrar como a automação aumentou os lucros das empresas sem necessariamente beneficiar quem está no chão de fábrica. Segundo ele, na empresa Villares, a introdução de máquinas permitiu que ele passasse de uma produção de 4 peças para 80 peças por dia.

"Aquele ganho nunca foi para mim, foi para a empresa. Nem a redução da jornada é possível?", questionou, reafirmando que o aumento da produtividade, proporcionado pela tecnologia, já cobre os custos dessa transição.

Para o presidente, a mudança na escala de trabalho não é apenas uma questão econômica, mas de reeducação social e saúde mental. A proposta visa garantir que o trabalhador tenha mais tempo para lazer, educação e para as responsabilidades domésticas e familiares.

"As pessoas precisam de mais descanso, mais lazer. A gente tem que reeducar o cara que trabalha, para que ele volte para casa e compartilhe com a companheira dele os afazeres de casa”, disse Lula.

Apesar da defesa pela redução da jornada, o presidente disse que a lei deve ter brechas para permitir adaptações para diferentes setores da economia através de negociações coletivas. “Se tiver uma ou outra categoria que seja prejudicada, faz acordo. Nós não vamos proibir o sindicato de fazer acordo”, disse.

PECs

Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho é de até oito horas diárias e até 44 horas semanais. Lula não informou os termos do PL que o governo enviará sobre o assunto.

Hoje, a CCJ analisa os textos das PECs apresentadas pela deputada Érika Hilton (PSOL-SP) e pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). A expectativa é que o colegiado analise a admissibilidade da matéria na próxima semana.

O primeiro texto estabelece a escala 4x3, de quatro dias de trabalho e três de descanso e limita a duração do trabalho normal a oito horas diárias e 36 horas semanais. Ele ainda faculta a compensação de horas e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Pela proposta, a nova jornada entra em vigor 360 dias após a data da sua publicação.

A segunda proposta também reduz a jornada de trabalho para oito horas diárias e 36 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, nos mesmos termos da proposta anterior. A matéria, entretanto, não trata da escala de dias de trabalho e prevê que a nova jornada entre em vigor 10 anos após a data de sua publicação.

Relacionadas
Brasília (DF), 25/06/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Deputado Hugo Motta, participa do anúncio da federação partidária, Solidariedade e PRD. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Proposta que acaba com jornada de trabalho 6x1 vai para a CCJ
Brasília (DF), 04/03/2026 Presidenta da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o relator da PEC da segurança, Deputado, Mendonça Filho, durante coletiva. . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Motta diz que fim da escala 6x1 será debatida por meio de PEC
Edição:
Maria Claudia
Lula Redução de Jornada ICL Notícias fim da escala 6x1
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/09/2025 – Egressos do sistema prisional e cumpridores de alternativas penais são capacitados para o mercado. Frame TV Brasil
Direitos Humanos Reportagem da TV Brasil conquista 2º lugar no Prêmio MOL de Jornalismo
qua, 08/04/2026 - 20:02
Foto de gestante - Mulher em gestação. Foto: Fotorech/Pixabay
Saúde Lula sanciona lei que regulamenta a profissão de doula
qua, 08/04/2026 - 19:43
joão fonseca, tênis
Esportes João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo
qua, 08/04/2026 - 19:41
Ligação de telefone fixo para celular ficará mais barata
Economia Serviço de telefonia fixa da operadora Oi é vendido por R$ 60 milhões
qua, 08/04/2026 - 19:39
Dólar
Economia Dólar cai a R$ 5,10 e Bolsa bate recorde com trégua entre EUA e Irã
qua, 08/04/2026 - 19:13
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Viatura da Polícia Civil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos
qua, 08/04/2026 - 18:56
Ver mais seta para baixo