logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula anuncia novo Desenrola para a próxima semana com até 20% do FGTS

Fim da escala 6x1 também foi lembrada em pronunciamento do presidente
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 21:11
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 30/04/2026 - Pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o dia do trabalhador. Frame Canal GOV
© Frame Canal GOV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (30), em pronunciamento pelo Dia do Trabalhador, que Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas voltado à população endividada, será lançado na próxima segunda-feira (30). 

A iniciativa deve oferecer descontos significativos de até 90% nas dívidas e permitir o uso de até 20% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.

Lula destacou que quem aderir ao programa ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets.

"Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos. Não foi nosso governo que deixou as bets entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando", disse o presidente em cadeia nacional de Rádio e TV. 

O programa é uma reformulação da política anterior de renegociação e tem como objetivo aliviar o orçamento das famílias, especialmente aquelas com dívidas de alto custo, como cartão de crédito e cheque especial. O governo também projeta impacto relevante na economia, inclusive com a liberação de recursos do FGTS para pagamento de dívidas.

Lula também destacou que o fim da escala 6x1 representa um “passo histórico” para o país. A proposta, já enviada ao Congresso, prevê a redução da jornada semanal para 40 horas, com dois dias de descanso e sem redução salarial.

Na fala, Lula destacou que a medida busca melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, ampliando o tempo de descanso e convivência familiar, além de alinhar o Brasil a modelos de jornada considerados mais equilibrados em outros países.

"A elite brasileira sempre foi contra melhorias para o trabalhador: o salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário. A turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores", disse Lula. 

"Sempre ficou mais forte. Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força, e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil", complementou.

O tema tem sido uma das principais apostas do governo na agenda trabalhista e já está em tramitação no Congresso Nacional, com expectativa de avanço nas próximas semanas.

Além dessas duas medidas, Lula também abordou outros temas no discurso, como taxas reduzidas de desemprego e de inflação, ampliação da licença paternidade, mudanças no imposto de renda e auxílio para gás de cozinha. E afirmou que, apesar dos conflitos no Oriente Médio, ações do governo brasileiro têm impedido a população de lidar com efeitos do aumento global do preço do petróleo. 

"Quando os combustíveis sobem, o custo do transporte cresce, o preço dos alimentos aumenta e o custo de vida fica mais caro para o povo. Mas o nosso governo agiu rapidamente. Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis, tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras", disse Lula.

Título alterado às 22h07 

Relacionadas
Brasília (DF), 14/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao Brasil247, Revista Fórum e DCM, no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula envia ao Congresso projeto de lei pelo fim da escala 6x1
São Paulo (SP), 27/04/2026 - Ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante entrevista coletiva. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Brasília (DF), 01/05/2025 - Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 e melhores condições de trabalho e renda, realizado na Rodoviária do Plano Piloto. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Fim da escala 6x1 é principal bandeira nos atos do 1° de Maio no país
Edição:
Sabrina Craide
fim da escala 6x1 Luiz Inácio Lula da Silva pronunciamento Desenrola
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Apostador de Curitiba ganha prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena
qui, 30/04/2026 - 21:47
Brasília (DF), 30/04/2026 - Pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o dia do trabalhador. Frame Canal GOV
Política Lula anuncia novo Desenrola para a próxima semana com até 20% do FGTS
qui, 30/04/2026 - 21:11
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás
qui, 30/04/2026 - 20:57
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Receita lança painel com dados de todas as empresas do país
qui, 30/04/2026 - 20:24
Presidente da Fifa Gianni Infantino em evento do 76º Congresso da entidade 29 de abril de 2026 REUTERS/Jennifer Gauthier
Esportes Presidente da Fifa afirma que Irã disputará Copa do Mundo
qui, 30/04/2026 - 20:12
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – A mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Justiça decide incluir testemunha em julgamento do caso Henry Borel
qui, 30/04/2026 - 19:56
Ver mais seta para baixo