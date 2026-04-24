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Política

Médico diz que Lula retirou lesão e deve repousar nos próximos dias

Presidente passou por mini-cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em SP
Agência Brasil*
Publicado em 24/04/2026 - 11:29
São Paulo
São Paulo (SP), 24/04/2026 - Equipe médica comanda pelo Dr. Roberto Kalil fala à imprensa após procedimento cirúrgico que se submeteu o presidente Lula no hospital Sírio Libanês. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Lula passou por um procedimento cirúrgico na manhã desta sexta-feira (24), em São Paulo, para retirada de uma lesão do couro cabeludo. Segundo o médico Ricardo Kalil, que acompanha Lula, correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência: “ele deverá permanecer mais algumas horas no hospital e deve ir para casa hoje”, disse o doutor.

O procedimento foi feito pela médica Cristina Abdala e houve a retirada de pele na região da cabeça. “Foi uma lesão de pele. É muito comum, é a mais comum que tem no mundo”, conta Kalil.

O nome da lesão é basocelular, é localizada e não se espalha para outros lugares do corpo. “É uma lesão de pele que vem da exposição solar. É muito comum e quando ela cresce, a gente tem que tirar”, explicou a doutora Abdala. O tecido passou por biópsia.

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O presidente também fez uma infiltração na mão direita para tratar uma tendinite.

Segundo Kalil, agora o presidente vai para casa e deve ficar em repouso nos próximos dias, mas isso não afetará a agenda de Lula.

“Vamos evitar grandes eventos nos próximos dias. Lula não vai tomar medicamento. Ficou uma ferida cirúrgica e é esperar cicatrizar, o que deve demorar um mês. O cuidado agora é curativo, usar chapéu e tocar a vida normal dele”, afirmou o médico.

O doutor disse também que o tratamento não vai interferir na campanha presidencial: "vai atrapalhar a campanha? A resposta é não. O máximo que vai acontecer é ele aparecer de chapéu, como aconteceu outras vezes".

O presidente chegou ao hospital por volta das 7h da manhã e a mini-cirurgia estava programada, não foi emergencial. Lula esteve acompanhado da primeira-dama Janja da Silva.

*Com informações de Flávia Albuquerque.

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Lula vai a SP para tirar excesso de pele na cabeça e tratar tendinite
Edição:
Valéria Aguiar
presidente Lula lesão mini-cirurgia infiltração mão direita tendinite Hospital Sírio-Libanês São Paulo
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