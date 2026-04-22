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Política

Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer nesta quarta

Limites de renda e valor máximo dos imóveis foram atualizados
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/04/2026 - 10:44
Brasília
Brasília (DF), 24/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da entrega simultânea de 2.215 moradias do Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia também ocorre nos municípios de Santarém (PA), Dias d’Avila (BA), Rio Largo (AL) e São Braz (AL). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As novas regras para financiamento de imóveis por meio do programa Minha Casa, Minha Vida começam a valer a partir desta quarta-feira (22). Com as mudanças, os limites de renda passam a ser:

O valor máximo dos imóveis também foi atualizado – para a faixa 3, passa a ser R$ 400 mil e, para a faixa 4, R$ 600 mil.

As mudanças foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ampliação contará com recursos do Fundo Social, com cerca de R$ 31 bilhões destinados ao programa.

Segundo o governo, as mudanças devem ampliar o acesso ao programa, totalizando 87,5 mil famílias com juros menores; 31,3 mil novas famílias na faixa 3; e 8,2 mil famílias incluídas na faixa 4.

A equipe técnica estima impacto de R$ 500 milhões em subsídios e de R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.

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Minha Casa Minha Vida novas regras habitação
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