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Política

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Presidente publicou foto com crianças e ao lado da primeira-dama
Agência Brasil
Publicado em 05/04/2026 - 14:32
Brasília
Brasília (DF), 05/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de crianças. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste domingo (5) uma mensagem de Páscoa aos brasileiros.

Em uma publicação nas redes sociais, Lula disse que a Páscoa é um momento de renovação e de união. O presidente postou foto ao lado de crianças e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

“A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos”, declarou.

Alckmin

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que a Páscoa representa a celebração de Deus à humanidade. Alckmin também disse que a data é um momento de fortalecimento de laços.

“A Páscoa é, essencialmente, a celebração do amor de Deus à humanidade. É um momento especial para estarmos ao lado de quem amamos e fortalecendo nossos laços. Que a ressurreição de Jesus renove as esperanças das famílias brasileiras. Uma Páscoa abençoada e cheia de amor infinito", completou. 

 

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Edição:
Aline Leal
Páscoa Semana Santa Lula
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