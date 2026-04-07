logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senado reconhece estágio como experiência profissional

Proposta aprovada hoje vai à sanção presidencial
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/04/2026 - 18:36
São Luís
Brasília-DF – 07/04/2026 – Sessão do Senado que votou projeto que reconhece estágio como experiência profissional. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

O Senado aprovou nesta terça-feira (7) o Projeto de Lei (PL) 2762/2019 que determina que o estágio realizado pelo estudante será contado como experiência profissional. 

A proposta, que altera a Lei de Estágio, de 2008, segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Caberá ao poder público regulamentar as hipóteses em que o período de experiência profissional de estágio valerá para provas de concursos públicos.

O autor da proposta, deputado Flávio Nogueira (PT-PI), argumenta que a dificuldade de obtenção de emprego, especialmente dos jovens de 18 a 24 anos, é devido à falta de experiência profissional, e que o projeto vai preencher essa lacuna.

“O jovem não consegue trabalhar porque não teve um emprego anterior e não adquire experiência pelo fato de antes não ter trabalhado”, diz o deputado ao justificar a iniciativa.

A relatora da matéria, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também ressaltou o desafio da comprovação de experiência profissional para conseguir um emprego.

“O estágio, embora seja uma atividade educacional supervisionada, já ocorre no ambiente de trabalho, onde o estudante desempenha atividades profissionais, com vistas à sua preparação para o mercado de trabalho”, avalia.

Repouso

Ainda na sessão desta terça-feira, os senadores aprovaram o PL 1.732/2022, que permite dividir o repouso anual de 30 dias de médicos residentes e outros profissionais da saúde em partes menores, com um mínimo de 10 dias cada. O texto também segue para sanção presidencial.

Pelo projeto, médicos residentes e outros profissionais em programas de residência na área de saúde poderão dividir os 30 dias de repouso anual em períodos menores de, no mínimo, 10 dias, desde que o pedido seja feito pelo próprio residente e conforme regulamento.

A nova regra entra em vigor após 180 dias da publicação da lei.

Os senadores aprovaram ainda o projeto de resolução do Senado que cria a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes, com foco na articulação de políticas públicas e iniciativas voltadas ao setor. 

O projeto vai à promulgação. 

Relacionadas
violência contra crianças
Senado aprova crime de vicaricídio com pena de até 40 anos
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Anteprojeto do código de ética do STF está em fase de elaboração
Edição:
Fernando Fraga
Senado projeto de lei estágio experiência profissional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA Donald Trump 11/3/2026 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump recua e aceita suspender ataques ao Irã por duas semanas
ter, 07/04/2026 - 20:15
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Política Câmara aprova Medida Provisória com novas regras para seguro-defeso
ter, 07/04/2026 - 20:15
RETROSPECTIVA_2023 - Hacker Walter Delgatti depõe na CPI do Golpe. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Moraes homologa redução da pena de hacker após aprovação no Enem
ter, 07/04/2026 - 19:48
Nauhany Silva - Banana Bowl-Gaspar-SC 2026
Esportes Com nova geração, Brasil estreia nesta quarta na Billie Jean King Cup
ter, 07/04/2026 - 19:47
O ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura as causas do rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho
Justiça Brumadinho: STJ autoriza retomada de ação contra ex-presidente da Vale
ter, 07/04/2026 - 19:34
Rio de Janeiro (RJ), 07/04/2026 – 0 ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na reabertura do Centro Cultural do Ministério da Saúde, equipado com Memorial da Pandemia de Covid-19, homenagem às mais de 700 mil vítimas no país. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Memorial da Pandemia, no Rio de Janeiro, homenageia vítimas da covid
ter, 07/04/2026 - 19:30
Ver mais seta para baixo