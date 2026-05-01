logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro em Brasília

Procedimento deve durar três horas
Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/05/2026 - 10:49
Brasília
Brasília (DF), 01/05/2026 - Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro em hospital de Brasília. Foto: Daniella Almeida/Agência Brasil
© Daniella Almeida/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (1º) no hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. O procedimento, para tratar uma lesão no manguito rotador direito, deve durar três horas.

Há uma semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e fazer uma cirurgia no ombro.

A autorização foi concedida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes – responsável pela execução penal do ex-presidente. 

Na manhã desta sexta-feira, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou em sua rede social, que, de acordo com o médico ortopedista que acompanha o ex-presidente, serão cerca de duas horas de preparação para o procedimento – quando será colocado um cateter de medicação – mais três horas para realização da cirurgia.

Prisão domiciliar

Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária, após deixar o mesmo hospital privado da capital federal, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista.

Antes da decisão que autorizou a prisão domiciliar, Bolsonaro cumpria pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O local é conhecido como Papudinha.

Relacionadas
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PGR dá aval para Bolsonaro fazer cirurgia no ombro
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
STM autoriza coleta de dados sobre trajetória de Bolsonaro no Exército
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Defesa pede autorização do STF para que Bolsonaro possa operar ombro
Edição:
Talita Cavalcante
Jair Bolsonaro stf cirurgia Prisão domiciliar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/04/2026 - A funcionária Tabata da “Coffeelab”, que trabalha na escala 4x3. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Escola adota escala de trabalho 4x3 e aumenta faturamento em 35%
sex, 01/05/2026 - 11:02
Brasília (DF), 01/05/2026 - Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro em hospital de Brasília. Foto: Daniella Almeida/Agência Brasil
Política Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro em Brasília
sex, 01/05/2026 - 10:49
Brasília (DF), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Atriz NAtalia Reyes em cena do filme Aún es de noche en Caracas. Foto: Prêmios Platino Xcaret/Divulgação
Cultura Filmes dirigidos por mulheres são favoritos em prêmio ibero-americano
sex, 01/05/2026 - 10:20
Apresentação de Teatro de fantoches na Torre de TV (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Cultura Programa vai impulsionar empregos na economia criativa no RJ
sex, 01/05/2026 - 10:02
Brasília (DF), 28/04/2026 - Programa Roda de Choro celebra os 30 anos do grupo Choronas. Foto: Grupo Choronas/Divulgação
Cultura Programa Roda de Choro celebra os 30 anos do grupo Choronas
sex, 01/05/2026 - 09:45
internacional, santos, brasileiro feminino
Esportes Melhor visitante, Inter enfrenta Santos pelo Brasileirão Feminino
sex, 01/05/2026 - 09:11
Ver mais seta para baixo