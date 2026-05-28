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Política

Câmara aprova, em primeiro turno, PEC do fim da escala 6x1

Proposta precisa ser aprovada ainda em segundo turno
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 27/05/2026 - 23:12
São Luís
Câmara aprova PEC pelo fim da escala 6x1
© Bruno Spada/Agência Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (27), em primeiro turno, a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 que a acaba com a escala de trabalho 6x1. Foram 472 votos favoráveis e 22 contrários.

Os deputados federais precisam votar a proposta em segundo turno da proposta, em que são necessários no mínimo 308 votos dos 513 deputados. Após a aprovação, o texto segue para o Senado onde serão necessários os votos de no mínimo 49 senadores.

O texto da PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e sem redução salarial. Pela proposta, o fim da escala 6x1, com garantia de ao menos duas folgas semanais, das quais uma preferencialmente aos domingos, entrará em vigor 60 dias após a promulgação do texto.

 

Edição:
Carolina Pimentel
fim da escala 6x1 Câmara dos Deputados
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