logo ebc
logo Agência Brasil
Política

CCJ retoma nesta terça debate sobre redução da maioridade penal

Parlamentares analisam admissibilidade da PEC 32/15
Paula Laboissière* – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/05/2026 - 09:53
Brasília
Ativistas, conselheiros tutelares, coletivos, fóruns e organizações da sociedade civil participam de caminhada contra a redução da maioridade penal, na Esplanada dos Ministérios (José Cruz/Agência Brasil)
© José Cruz/Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados retoma nesta terça-feira (19) o debate sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.

Os parlamentares analisam a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 32/15. Se acolhida, a medida ainda terá de ser discutida por uma comissão especial.

Na última quarta-feira (13), a comissão realizou audiência pública sobre o tema, que dividiu a opinião dos participantes. Na ocasião, o relator da proposta, deputado Coronel Assis (PL-MT), citou pesquisa recente que aponta que 90% dos brasileiros defendem a redução da maioridade penal.

Para o parlamentar, é preciso dar uma resposta ao clamor social. Ele argumenta ainda que a Constituição permite a mudança.

“O caminho mais técnico e equilibrado é manter a regra geral de inimputabilidade até os 18 anos e criar uma exceção para jovens de 16 e 17 anos em crimes de extrema gravidade”.

 

Na proposta, Coronel Assis prevê ainda a manutenção de garantias para os jovens, como o cumprimento de penas em unidades separadas dos adultos, procedimentos processuais específicos e a proibição de penas cruéis.

Já o advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ariel de Castro Alves, defende que a proposta é “oportunista e demagógica”, com fins eleitoreiros às vésperas do pleito deste ano.

“Os parlamentares sabem sobre a inconstitucionalidade da proposta baseada na supressão de direitos fundamentais dos adolescentes de responderem por seus atos com base no ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente], e não pelo Código Penal”, disse, ao citar que o critério de maioridade penal aos 18 anos é adotado pela muitas nações.

“Reduzir a idade penal seria como reconhecer a incapacidade do Estado em educar e incluir socialmente seus adolescentes. Quando o Estado, a sociedade e as famílias excluem, o crime acaba incluindo”, completou, ao classificar a proposta como ilusória e com o objetivo de ludibriar a opinião pública.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Números

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam que o país registra cerca de 12 mil adolescentes em unidades de internação ou em privação de liberdade – menos de 1% dos 28 milhões de jovens nessa faixa etária, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

*Com informações da Agência Senado

Relacionadas
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, durante reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Redução da maioridade penal pode aumentar criminalidade, diz Toffoli
Logo da Agência Brasil
Reduzir maioridade penal é retrocesso, avalia comissão da OEA
Edição:
Denise Griesinger
CCJ Maioridade Penal Redução da Maioridade Penal PEC 32/15
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/1, a Operação Yaucacy, com o objetivo de reprimir o abuso sexual de crianças, praticado por indígena. Foto: Polícia Federal
Geral PF combate tráfico internacional de drogas em 10 cidades catarinenses
ter, 19/05/2026 - 10:41
Brasília (DF) 30/01/2024 - Capital federal mostra como o investimento na educação básica e em projetos de retorno à escola refletem na liderança nacional de alfabetização. Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília
Educação MEC publica calendário do Censo Escolar da Educação Básica 2026
ter, 19/05/2026 - 10:34
Aracruz (ES), 19/05/2026 – Público chega para a abertura da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, no Sesc Aracruz (ES). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura 6ª Teia Nacional tem programação cultural diversa e gratuita no ES
ter, 19/05/2026 - 10:20
Brasília (DF), 28/09/2024 - Criança em creche. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo cria política de combate ao abuso de crianças e adolescentes
ter, 19/05/2026 - 09:59
Ativistas, conselheiros tutelares, coletivos, fóruns e organizações da sociedade civil participam de caminhada contra a redução da maioridade penal, na Esplanada dos Ministérios (José Cruz/Agência Brasil)
Política CCJ retoma nesta terça debate sobre redução da maioridade penal
ter, 19/05/2026 - 09:53
A resident receives a vaccine as the vaccinations against Ebola continue in Alakro, the slum where the first case of Ebola was confirmed, in Abidjan, Ivory Coast August 17, 2021. REUTERS/Luc Gnago
Internacional Surto de ebola em países africanos deixa pelo menos 131 mortos
ter, 19/05/2026 - 08:46
Ver mais seta para baixo