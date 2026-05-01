logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Cirurgia no ombro de Bolsonaro ocorreu sem intercorrências, diz equipe

Ex-presidente está em observação na unidade de terapia intensiva
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 01/05/2026 - 15:11
São Luís
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após passar por uma cirurgia no ombro, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em observação na unidade de terapia intensiva. Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (1º), no hospital DF Star, em Brasília, para realizar o procedimento. 

No boletim médico divulgado por volta das 14h, a equipe médica informou que Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. A operação ocorreu sem intercorrências.

“No momento, encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica" diz o boletim.

A equipe médica que acompanha o ex-presidente é formada pelo ortopedista Alexandre Firmino Paniago - cirurgião de ombro; Claudio Birolini - cirurgião geral; Leandro Echenique e Brasil Caiado - cardiologistas e Allisson B. Barcelos Borges - diretor geral do hospital.

A autorização da cirurgia foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma manifestação favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Os exames e o relatório fisioterapêutico anexados ao processo indicavam a necessidade da cirurgia para reparação de lesões na região do ombro.

Por decisão do ministro, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária, após deixar o mesmo hospital privado da capital federal, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista.

Relacionadas
Brasília (DF), 01/05/2026 - Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro em hospital de Brasília. Foto: Daniella Almeida/Agência Brasil
Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro em Brasília
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PGR dá aval para Bolsonaro fazer cirurgia no ombro
Edição:
Sabrina Craide
Jair Bolsonaro cirurgia DF Star stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Teletrabalho, home office ou trabalho remoto.
Direitos Humanos ONU Mulheres revela avanço da violência online contra jornalistas
sex, 01/05/2026 - 15:20
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Cirurgia no ombro de Bolsonaro ocorreu sem intercorrências, diz equipe
sex, 01/05/2026 - 15:11
Rio de Janeiro - Campanha contra homicídios de jovens negros pinta centenas de silhuetas de corpos no chão do Largo da Carioca (Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil)
Geral Brasil tem menor número de homicídios e latrocínios em dez anos
sex, 01/05/2026 - 14:37
Fãs de Maradona montam mosaico com imagem do ex-jogador - ídolo argentino
Esportes Psicólogo réu no caso Maradona diz que astro tinha transtorno bipolar
sex, 01/05/2026 - 13:43
EMPREGADA DOMÉSTICA - TRABALHO DOMÉSTICO. Foto: Volta Flaxeco/Unsplash
Economia Trabalho de cuidado: “Mulheres têm escala 7x0”, diz pesquisadora
sex, 01/05/2026 - 13:37
Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro 17/01/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Economia Petrobras reajusta querosene de aviação em 18% e mantém parcelamento
sex, 01/05/2026 - 13:32
Ver mais seta para baixo