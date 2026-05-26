logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo publica MP que destina R$ 30 bi a taxistas e motoristas de app

Iniciativa faz parte do programa Move Brasil
Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 10:28
Brasília
Táxis no Rio de Janeiro
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O governo federal publicou nesta terça-feira (25) a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 30 bilhões para a compra de veículos por motoristas de táxi e de aplicativo.

A iniciativa faz parte do programa Move Brasil, lançado no dia 19 de maioe os recursos vão ser repassados pelo Ministério da Fazenda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vai operacionalizar a medida.

A medida provisória está em vigor e segue agora para apreciação do Congresso Nacional. A expectativa do governo é que sejam comercializados, no mínimo, 200 mil carros.

Para se habilitar, o motorista precisa preencher cadastro na plataforma gov.br/movebrasil. Em um prazo de até cinco dias após o cadastro, será informado se poderá participar do programa. 

A partir do dia 18 de junho, quem recebeu a confirmação de participação no programa poderá procurar as concessionárias e instituições financeiras para análise de crédito.

Relacionadas
São Paulo (SP), 19/05/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia alusiva ao lançamento do Move Aplicativos – linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula cria programa de R$ 30 bilhões para motoristas de aplicativos
Brasília (DF), 22/04/2026 - Risco de acidentes com caminhões triplica durante a madrugada. Foto: Vladimir_Fayl/Pixabay
Mdic define regras para crédito de R$ 21,2 bi do Move Brasil
Edição:
Talita Cavalcante
Lula BNDES Diário Oficial da União
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 60 anos - Rodoviária do Plano Piloto
Economia Brasil do futuro depende dos jovens negros, mostra estudo do Pnud
ter, 26/05/2026 - 11:02
28/04/2026 - Iniciativa aposta no protagonismo social em escolas de Petrópolis. Foto: Divulgação/Leia Brasil
Economia Brasil alcança maior índice de desenvolvimento humano da história
ter, 26/05/2026 - 11:00
Smoke from the explosion is seen at the Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, Iran, April 26, 2025. Reuters/Mohammad Rasoul Moradi/WANA/Proibida reprodução
Internacional EUA violam cessar-fogo com Irã em meio a negociações sem resultados
ter, 26/05/2026 - 10:51
Táxis no Rio de Janeiro
Política Governo publica MP que destina R$ 30 bi a taxistas e motoristas de app
ter, 26/05/2026 - 10:28
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Mortes envolvendo moto aumentam com expansão da economia de aplicativo
ter, 26/05/2026 - 10:06
Protesto pacífico pede paz e justiça no Complexo do Alemão
Direitos Humanos Pessoas negras são maiores vítimas de homicídios no país
ter, 26/05/2026 - 10:05
Ver mais seta para baixo