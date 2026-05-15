Política
José Dirceu é diagnosticado com linfoma e inicia tratamento em SP
Ex-ministro do governo Lula é pré-candidato a deputado federal
Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 17:31
Brasília
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O ex-ministro José Dirceu foi diagnosticado com linfoma. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (15) pelo Hospital Sírio-Libanês, ele se encontra em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico.
José Dirceu está internado desde o último domingo (10), quando a doença foi detectada durante a realização de exames gerais. Ele está sendo atendido pela equipe dos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais.
Ministro da Casa Civil durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2005, Dirceu já foi eleito três vezes deputado federal e presidiu o Partido dos Trabalhadores (PT) entre 1995 e 2002.
Atualmente, José Dirceu é pré-candidato a deputado federal.
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