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Política

Lula diz que Brasil seria melhor sem mentiras e alerta para uso da IA

Presidente discursa durante entrega de 576 moradias do MCMV
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 13:56
Brasília
Manaus (AL), 26/05/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita a unidade habitacional do Conjunto 15 do Residencial Morar Melhor, do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Residencial Morar Melhor. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil poderia estar “muito melhor”, caso a população não tivesse sido influenciada, no período eleitoral, por mentiras contadas por políticos descompromissados com a população pobre.

A declaração foi feita durante a entrega de 576 moradias do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Manaus, no Residencial Morar Melhor, localizado no bairro Tarumã-Açu. Com o investimento de R$ 92,16 milhões, o empreendimento deverá beneficiar 2 mil pessoas.

Segundo Lula, pessoas como as que estavam no público, beneficiadas pelo MCMV, são frequentemente tratadas como “invisíveis” por grande parte dos políticos.

Partindo dessa premissa, o presidente defendeu que eleitores tenham “maturidade e seriedade”, distinguindo verdades de mentiras ao decidir o futuro do país. Nesse sentido, ele alertou sobre a disseminação de informações falsas usando inteligência artificial nas redes sociais.
 

Manaus (AL), 26/05/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita a unidade habitacional do Conjunto 15 do Residencial Morar Melhor, do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Residencial Morar Melhor. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Residencial Morar Melhor, do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Manaus - Ricardo Stuckert/PR

“O Brasil é um país que já poderia estar muito melhor. Não fica porque, de vez em quando, a gente elege alguém que não tem nenhum compromisso com nada. São pessoas que exercem o mandato de presidente, pessoas que nunca conversaram com vocês, pessoas que nunca viram vocês e que tampouco ligam para o povo pobre”, discursou o presidente.

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Maturidade e seriedade

Na avaliação de Lula, o povo pobre só ganha importância para essa gente em época de eleições.

“É importante que vocês saibam que, na hora de decidir o destino desse país, dessa cidade, desse estado, vocês têm que se comportar com muita maturidade e com muita seriedade. Não dá para a gente continuar acreditando nas mentiras contadas 24 horas por dia no celular”, argumentou.

“Agora inventaram uma coisa chamada Inteligência Artificial, que é muito boa para a saúde, para a educação, para a ciência e a tecnologia. É muito boa para muita coisa. Mas eu acho que não presta para eleição, porque a inteligência artificial pode contar muita mentira através do telefone celular. Então vamos ter muita responsabilidade, porque esse país precisa de gente séria”, complementou.

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Edição:
Aline Leal
MCMV Lula Manaus
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