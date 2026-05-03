logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula lembra centenário de geógrafo brasileiro Milton Santos

Intelectual baiano completaria 100 anos neste domingo
Lucas Pordeus León  - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/05/2026 - 11:18
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 01/05/2026 – Milton Santos, 100 anos: geógrafo negro teorizou sobre desigualdades Foto: Acervo Milton Santos/Divulgação
© Acervo Milton Santos/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou, neste domingo (3), o centenário de nascimento do geógrafo brasileiro Milton Santos. Crítico da globalização, Milton Santos tornou-se uma referência na sua área em todo o mundo.  

“Sua obra é referência para entendermos as desigualdades da globalização e os potenciais de transformação que vêm das periferias. Pouca gente conseguiu compreender o Brasil como este intelectual baiano que, não por acaso, é considerado um dos mais importantes geógrafos de nosso país – e de todo mundo”, disse.  

O presidente Lula fez a manifestação em uma rede social, destacando ainda a atualidade do pensamento de Milton Santos.  

“Em tempos como o que vivemos hoje, com grandes mudanças geopolíticas, a obra de Milton Santos continua extremamente atual – e necessária”, concluiu.  

Falecido em 2001, aos 75 anos, as ideias de Milton Santos continuam sendo referência para análises socioeconômicas no Brasil e no mundo, com sua teoria aparecendo em pesquisas que abordam desde às dinâmicas urbanas em Gana, na África, até Londres e Paris, na Europa.   

No livro Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal, Milton Santos descreve a globalização como “perversa”, sendo vendida a promessa de integração e progresso, mas que, na prática, aprofunda desigualdades mundiais. 

“Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço de atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal”, escreveu Milton Santos em obra publicada no ano 2000.  

Conheça mais sobre a obra e o pensamento de Milton Santos no site dedicado ao geógrafo

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 01/05/2026 – Milton Santos, 100 anos: geógrafo negro teorizou sobre desigualdades Foto: Acervo Milton Santos/Divulgação
Milton Santos, 100 anos: geógrafo negro teorizou sobre desigualdades
São Paulo (SP), 19/07/2023 - Itaú Cultural apresenta a obra e a vida de Milton Santos, um dos pensadores que revolucionou a geografia brasileira. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Milton Santos é homenageado em mostra no Itaú Cultural, em São Paulo
Edição:
Sabrina Craide
Milton Santos geógrafo Luiz Inácio Lula da Silva
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 03/05/2026 - Escola Superior de Teatro Foto: Escola Superior de Teatro
Cultura Faculdade pública de teatro em SP abre inscrições até dia 15
dom, 03/05/2026 - 11:35
Rio de Janeiro (RJ), 26/01/2026 - Jéssica Martin e Nino Milênio intérpretes da Escola de samba Beija-Flor. Foto: Eduardo Hollanda/Divulgação
Cultura Primeira mulher intérprete do carnaval do Rio recebe prêmio da Alerj
dom, 03/05/2026 - 11:35
Rio de Janeiro (RJ), 01/05/2026 – Milton Santos, 100 anos: geógrafo negro teorizou sobre desigualdades Foto: Acervo Milton Santos/Divulgação
Política Lula lembra centenário de geógrafo brasileiro Milton Santos
dom, 03/05/2026 - 11:18
Brasília (DF), 03/05/2026 - Chuvas em Pernambuco. Foto: Prefeitura Timbaúba
Geral Chuvas em Pernambuco causam deslocamento de 9,4 mil pessoas 
dom, 03/05/2026 - 11:04
Brasília (DF), 26/01/2026 - Cena do documentário Apocalipse nos Trópicos. Foto: Busca Vida Filmes/Divulgação
Cultura Debate sobre democracia no cinema latino-americano reflete tensões
dom, 03/05/2026 - 10:20
Brasília (DF), 26/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Canetas emagrecedoras. Mounjaro. Tirzepatida. Foto: Receita Federal/Divulgação
Saúde Canetas emagrecedoras podem reforçar "economia moral da magreza"
dom, 03/05/2026 - 10:07
Ver mais seta para baixo