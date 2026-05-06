logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula recebe credenciais de sete novos embaixadores

Cerimônias reservadas ocorreram no Palácio do Planalto
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/05/2026 - 16:34
Brasília
06.05.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República do Suriname, Ike Desmond Antonius, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira (6), as credenciais de sete novos embaixadores no Brasil. As cerimônias reservadas foram realizadas pela manhã no Palácio do Planalto.

Com isso, estão habilitados a despachar no país os representantes das seguintes nações:

  • Yasushi Noguchi, do Japão;
  • Víctor Manuel Cairo Palomo, de Cuba;
  • Ike Desmond Antonius, do Suriname;
  • Patrick John U. Hilado, das Filipinas;
  • Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, do Haiti;
  • Song Se Il, da Coreia do Sul; e
  • Alexandre Herculano Manjate, de Moçambique.

Tradicionalmente, os governos fazem consultas ao país no exterior sobre a indicação de um novo embaixador para atuar em seu território. Na diplomacia, a consulta é chamada de agrément, que pode ser concedido ou não.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O embaixador, então, assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.

A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais, por exemplo.

06.05.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República Popular Democrática da Coréia, Song Se Il, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Presidente Lula durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República Popular Democrática da Coréia, Song Se Il Foto: Ricardo Stuckert/PR

 

Relacionadas
03.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República da Colômbia, Alfredo Rafael Saade Vergel, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Fotos: Ricardo Stuckert / PR
Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores
Edição:
Sabrina Craide
Luiz Inácio Lula da Silva embaixadores Itamaraty
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Autoescola
Geral Governo lança plataforma para facilitar obtenção da CNH
qua, 06/05/2026 - 16:51
06.05.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República do Suriname, Ike Desmond Antonius, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula recebe credenciais de sete novos embaixadores
qua, 06/05/2026 - 16:34
Vinícius Jr., Real Madrid, Gianluca Prestianni, benfica, liga dos campeões
Esportes Fifa amplia suspensão do argentino Prestianni, caso ele vá para a Copa
qua, 06/05/2026 - 16:32
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Banco Master/Divulgação
Justiça Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF
qua, 06/05/2026 - 16:29
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Alerj não pode rever prisão do deputado Thiago Rangel, decide Moraes
qua, 06/05/2026 - 15:48
A woman marches toward the National Congress as lawmakers debate a reform to the Glaciers Law in Buenos Aires, Argentina, on April 8, 2026. The reform, promoted by Argentine President Javier Milei, seeks to allow provinces to define glacier protection zones to permit the expansion of mining activity. (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto)NO USE FRANCE
Internacional Corrupção, inflação e economia em queda desafiam Milei na Argentina
qua, 06/05/2026 - 15:25
Ver mais seta para baixo