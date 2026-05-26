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Política

PF investiga desvios na Rioprevidência envolvendo o Banco Master

Ação mira repasses de mais de R$ 2 bilhões da Rioprevidência
Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 08:29
São Paulo
Operação da PF e MPF contra esquema ilegal de monopólio de internet no RJ. Foto: Polícia Federal/RJ
© Polícia Federal/RJ

A Polícia Federal está nas ruas do Rio de Janeiro nesta manhã de terça-feira (26) com a Operação Compliance Zero e investiga possíveis crimes financeiros envolvendo recursos do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência).

A PF investiga aplicações de R$ 2,01 bilhões a partir de 2024 em fundos do Banco Master, instituição suspeita de fraudes financeiras e que foi liquidada pelo Banco Central em novembro de 2025.

Na época em que essas aplicações foram feitas, a Rioprevidência estava sob gestão do então governador Cláudio Castro. Castro renunciou ao mandato este ano e está inelegível.

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A investigação desta manhã é um desdobramento da Operação Barco de Papel, que identificou aportes de R$ 970 milhões em Letras Financeiras também do Banco Master entre 2023 e 2024.

A ação da PF, apura ao todo cerca de R$ 3 bilhões transferidos pela Rioprevidência.

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Edição:
Talita Cavalcante
Banco Master. Polícia Federal Rio de Janeiro
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